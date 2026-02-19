Мужчина купил самый дешевый дом во Франции и за 150 дней превратил его в уютное жилье (фото)

Известный ютубер Diego León поделился видео, в котором продемонстрировал полное превращение старого заброшенного дома в опрятное современное пространство. В ролике видно, как команда шаг за шагом восстанавливает помещение, которое годами находилось в критическом состоянии.

В начале работ здание выглядело почти непригодным для жизни: обшарпанные стены, трещины, следы влаги и разрушенные перегородки. Часть внутренних конструкций пришлось полностью демонтировать — рабочие разбивали старую штукатурку, убирали обломки кирпича и вывозили тонны строительного мусора. Видео мужчина опубликовал на YouTube и подписал как "Я купил самый дешевый дом во Франции".

Фото: YouTube

После очистки помещений начался этап восстановления. В доме появились новые стены из гипсокартона, заменили электропроводку, выровняли поверхности и установили современные окна и двери. Отдельное внимание уделили утеплению и подготовке стен к финишной отделке.

Фото: YouTube

Финальные кадры демонстрируют разительный контраст с начальным состоянием: светлые окрашенные комнаты, ровные стены и опрятный интерьер вместо разрушенных помещений.

