Чоловік купив найдешевший будинок у Франції і за 150 днів перетворив його у затишне житло (фото)

Відомий ютубер Diego León поділився відео, у якому продемонстрував повне перетворення старого занедбаного будинку на охайний сучасний простір. У ролику видно, як команда крок за кроком відновлює приміщення, що роками перебувало у критичному стані.

На початку робіт будівля виглядала майже непридатною для життя: обшарпані стіни, тріщини, сліди вологи та зруйновані перегородки. Частину внутрішніх конструкцій довелося повністю демонтувати — робітники розбивали стару штукатурку, прибирали уламки цегли та вивозили тонни будівельного сміття. Відео чоловік опублікував на YouTube та підписав як "Я купив найдешевший будинок у Франції".

Після очищення приміщень розпочався етап відновлення. У будинку з’явилися нові стіни з гіпсокартону, замінили електропроводку, вирівняли поверхні та встановили сучасні вікна й двері. Окрему увагу приділили утепленню та підготовці стін до фінішного оздоблення.

Фінальні кадри демонструють разючий контраст із початковим станом: світлі пофарбовані кімнати, рівні стіни та охайний інтер’єр замість зруйнованих приміщень.

