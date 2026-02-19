"Они не знают законов": известный актер раскритиковал полицию и "крыс" при должностях

Украинский актер театра и кино Михаил Жонин резко высказался о полиции в стране. По его словам, смена имиджа и набор новых людей не изменили ядро системы.

Звезда "Тихой Навы" пришел на интервью к Алине Доротюк. Михаил считает, что с коррупцией нужно бороться уже, а не ждать окончания войны, но для этого не хватает рук.

Михаил Жонин о полиции

"Здесь еще во время войны такая система и она никуда не девается. Это ужасно. Потому что здесь надо страну спасать. Здесь надо наоборот быть. А ты же видишь, что оно делается. Такие же гнилые. Они набрали, переименовали милицию в полицию, набрали этих, они законов не знают. Они не знают, что они делают. И когда там смотришь: с ними не о чем разговаривать", — отметил Жонин.

Актер отметил, что есть нормальные представители, но не большинство.

"Что они молодеж набрали? Что они знают? Что они там прошли? Полгода той подготовки. Они законов не знают до сих пор. Ну куда? И сидят же же крысы. Сидят везде. От маленького до прокуратуры. Хоть ты тресни. И как победить эту коррупцию? Может, после войны уже или они сами убегут", — добавил артист.

В частности, Михаил считает, что бороться с коррупцией нужно еще во время войны, но сейчас "не хватает рук".

Михаил Жонин известен ролью в сериале "Пес" Фото: Соцсети

Также актер говорит, что имеет очень много вопросов к президенту Украины Владимиру Зеленскому и не голосовал за него.

"Мне его порой жалко. Потому что он эту махину взял, а он не шарит. Окружил себя этими, которые глаза замылили... Миндичи..." — сказал Жонин.

По словам Михаила, к главе государства особенно после войны будет много вопросов и будет "трудно".

