"Вони не знають законів": відомий актор розкритикував поліцію та "крис" при посадах

Український актор театру та кіно Михайло Жонін різко висловився про поліцію в країні. За його словами, зміна іміджу та набір нових людей не змінили ядро системи.

Зірка "Тихої Нави" прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк. Михайло вважає, що корупцію потрібно бороти вже, а не чекати закінчення війни, але для цього не вистачає рук.

Михайло Жонін про поліцію

"Тут ще під час війни отака система і вона нікуди не дівається. Оце жахливо. Тому що тут треба країну рятувати. Тут треба навпаки бути. А ти ж бачиш, що воно робиться. Такі ж гнилі. Вони набрали, перейменували міліцію в поліцію, набрали цих, вони законів не знають. Вони не знають, що вони роблять. І коли там дивишся: з ними немає про що розмовляти", — зазначив Жонін.

Актор наголосив, що є нормальні представники, але не більшість.

"Що вони молодят набрали? Що вони знають? Що вони там пройшли? Пів року тієї підготовки. Вони законів не знають до сих пір. Ну куди? І сидять же ж криси. Сидять всюди. Від маленького до прокуратури. Хоч ти трісни. І як перемогти цю корупцію? Може, після війни вже чи вони самі повтікають", — додав артист.

Зокрема, Михайло вважає, що бороти корупцію потрібно ще під час війни, але зараз "не вистачає рук".

Михайло Жонін відомий роллю в серіалі "Пес" Фото: Соцмережi

Також актор каже, що має дуже багато питань до президента України Володимира Зеленського і не голосував за нього.

"Мені його деколи шкода. Тому що він оцю махіну взяв, а він не шарить. Оточив себе цими, які очі замилили… Міндічі…" — сказав Жонін.

За словами Михайла, до глави держави особливо після війни буде багато питань та буде "непереливки".

