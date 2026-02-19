$300 в месяц: украинка показала, как живет на Бали, арендуя целый этаж виллы (фото, видео)

Юлия поделилась опытом аренды жилья на Бали, которое обходится ей в 300 долларов в месяц. За эти деньги девушка получила отдельный этаж в доме в популярном туристическом районе Убуд с рядом дополнительных удобств.

По словам Юлии, она арендует целый этаж в одноэтажном доме с отдельным входом. В стоимость уже входит уборка раз в неделю, питьевая вода, газ для кухни и интернет. На территории комплекса расположено несколько подобных домов, а для жильцов доступен общий бассейн. Девушка опубликовала видео в Instagram.

Девушка рассказала, что ее жилье имеет небольшую террасу и отдельную закрытую кухню с базовым набором посуды, которого ей достаточно для повседневного пользования. В комнате уже была вся необходимая мебель, а сама Юлия добавила только декор, чтобы сделать пространство более уютным.

Особенно она отметила, что комната светлая — это было для нее важным критерием при поиске. Также в квартире есть просторная собственная ванная комната с туалетом и душем.

Жилье украинка нашла через Facebook Marketplace, где часто предлагают долгосрочную аренду для иностранцев и цифровых кочевников, которые выбирают Бали для жизни и работы.

