$300 на місяць: українка показала, як живе на Балі, орендуючи цілий поверх вілли (фото, відео)
Юлія поділилася досвідом оренди житла на Балі, яке обходиться їй у 300 доларів на місяць. За ці гроші дівчина отримала окремий поверх у будинку в популярному туристичному районі Убуд із низкою додаткових зручностей.
За словами Юлії, вона орендує цілий поверх в одноповерховому будинку з окремим входом. У вартість уже входить прибирання раз на тиждень, питна вода, газ для кухні та інтернет. На території комплексу розташовано кілька подібних будинків, а для мешканців доступний спільний басейн. Дівчина опублікувала відео в Instagram.
Дівчина розповіла, що її житло має невелику терасу та окрему закриту кухню з базовим набором посуду, якого їй достатньо для повсякденного користування. У кімнаті вже були всі необхідні меблі, а сама Юлія додала лише декор, щоб зробити простір затишнішим.
Особливо вона відзначила, що кімната світла — це було для неї важливим критерієм під час пошуку. Також у помешканні є простора власна ванна кімната з туалетом і душем.
Житло українка знайшла через Facebook Marketplace, де часто пропонують довгострокову оренду для іноземців і цифрових кочівників, які обирають Балі для життя та роботи.
