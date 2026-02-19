Модель из Украины имела отношения с Эпштейном и подыскивала ему молодых девушек, — СМИ

В файлах Эпштейна фигурирует Настя Н., девушка из Украины, которая сотрудничала с ним за дорогие авиабилеты, подарки и визиты в салоны красоты.

В недавно опубликованных Министерством юстиции США файлах Эпштейна журналисты издания "Слідство.Інфо" нашли переписку украинской модели с американским секс-преступником.

Журналисты установили, что украинка Настя Н. подыскивала девушек по запросу Джеффри Эпштейна, а от него получала авиабилеты в Украину, оплату обучения в Штатах, новый ноутбук и визиты в салон красоты в Нью-Йорке. Также в переписке говорилось о перечислении Насте 10 тысяч долларов США.

Журналисты исследовали около тысячи сообщений и обнаружили, что с 2015 по 2019 год украинская модель общалась с Эпштейном и подыскивала ему девушек. Из переписки также видно, что сама Настя длительное время встречалась с Эпштейном — его ассистенты регулярно записывали ее визиты в его расписание.

Настя Н. на показе Badgley Mischka в 2020 году Фото: Соцсети

Так, в одном из писем Джеффри Эпштейн просит Настю Н. найти ему ассистентку. И прописывает требования: "Умная, готовая путешествовать". Также указывает возраст — 22-25 лет. Настя отвечает: "Конечно же, я подыщу тебе девушек!". Перед тем Эпштейн приобрел украинской модели по ее просьбе новенький MacBook за 3,5 тысячи долларов США и оплатил обучение на образовательных курсах CAD.

В то же время Настя писала ассистентке Эпштейна, что Джеффри обещал помочь ей с поездкой домой в августе и купить билет в Киев и обратно в Нью-Йорк.

Через некоторое время Настя Н. возвращается в переписку с Эпштейном сразу с тремя кандидатурами на должность "ассистентки".

"Поэтому ... (имя удалено, — ред.) не была вежливой в своем ответе. Даша приезжает в Нью-Йорк 25 августа. И ... (имя удалено, — ред.) живет в Нью-Йорке, но я хотела бы обсудить ее кандидатуру с тобой, поскольку она в отношениях с парнем. Не знаю, возможно, это может быть проблемой", — пишет Настя Н. Эпштейну.

Вскоре Настя присылает Эпштейну несколько фото с описанием своей подруги: "Вот несколько фото моей подруги Елены из России, 25 лет. Она сейчас в Шанхае, но хочет приехать в США. Когда-то я познакомилась с ней, мы были друзьями, но потеряли связь и сейчас снова общаемся".

Переписка Насти с Джеффри Эпштейном Фото: Слідство. Інфо

Из дальнейшей переписки становится понятно, что Настя Н. познакомила свою российскую подругу с Эпштейном. Девушка вскоре начала летать с ним на теперь уже знаменитый остров бизнесмена, где, по свидетельствам многих женщин, их насиловали и принуждали к сексу.

А уже в 2018 году Настя присылает Эпштейну ссылку фото другой девушки и пишет: "Как она тебе для Джеффриленда? (вероятно, речь идет об острове Эпштейна, — ред.) Она новая подруга, очень милая, я могу узнать больше". Однако Эпштейну девушка не понравилась.

Также Настя Н. присылала Эпштейну видео с еще одной девушкой, которую назвала "новой подругой из Нью-Йорка".

Переписка Насти с Джеффри Эпштейном Фото: Слідство. Інфо

"Мы должны встретиться для съемки совместного видео по йоге. Посмотрим, понравится ли она тебе, и я смогу узнать больше". Однако Эпштейн отвечает: "Больше... (имя удалено, — ред.), чем как моя горничная".

В то же время Джеффри Эпштейн посылал сообщение своей ассистентке Лесли Грофф с просьбой напомнить о 10 тысячах долларов США, которые надо передать Насте. Получила ли она их — неизвестно.

Эпштейн писал о 10 тысячах долларов для Насти Н. Фото: Слідство. Інфо

Сама Настя Н. на запрос журналистов о комментарии относительно ее переписки с Эпштейном не ответила, а после прочтения сообщений закрыла свою страницу в Instagram.

Но репортеры связались с ее матерью, которая сейчас живет в Украине, с просьбой передать, что хотят получить комментарий относительно исследованной переписки.

"В принципе, я ее спрашивала (относительно обнародованных "файлов Эпштейна", — ред.), она мне сказала, что очень рада тому, что вообще она в стороне от этих событий. А каким образом она может там появляться, ну, не знаю. Я ей передам, и чтобы она позаботилась, чтобы ее имя не фигурировало там", — ответила мама Насти.

Журналисты также пытались связаться с одной из женщин, чьи фото Настя Н. присылала Эпштейну с предложением дальнейшего знакомства, однако женщина также не ответила на сообщение.

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна". Это многочисленные письма, фотографии, видео и другие документы, описывающие деятельность финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления и умер в тюремной камере.

Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые были связаны с Эпштейном. Так сегодня в Великобритании арестовали Эндрю, брата короля Чарльза.

Из файлов Эпштейна стало известно, что все свое состояние он завещал своей невесте — девушке из Минска. Но неизвестно, получит ли Карина Шуляк хоть что-то.