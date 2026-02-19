Модель з України мала відносини з Епштейном та підшуковувала йому молодих дівчат, — ЗМІ

У файлах Епштейна фігурує Настя Н., дівчина з України, яка співпрацювала з ним за дорогі авіаквитки, подарунки та візити до салонів краси.

У нещодавно опублікованих Міністерством юстиції США файлах Епштейна журналісти видання "Слідство.Інфо" знайшли листування української моделі з американським секс-злочинцем.

Журналісти встановили, що українка Настя Н. підшуковувала дівчат на запит Джеффрі Епштейна, а від нього отримувала авіаквитки в Україну, оплату навчання у Штатах, новий ноутбук та візити до салону краси у Нью-Йорку. Також у листуванні йшлося про перерахування Насті 10 тисяч доларів США.

Журналісти дослідили близько тисячі повідомлень і виявили, що з 2015 до 2019 року українська модель спілкувалася з Епштейном і підшуковувала йому дівчат. З листування також видно, що сама Настя тривалий час зустрічалася з Епштейном — його асистенти регулярно записували її візити в його розклад.

Відео дня

Настя Н. на показі Badgley Mischka в 2020 році Фото: Соцмережi

Так, в одному із листів Джеффрі Епштейн просить Настю Н. знайти йому асистентку. І прописує вимоги: "Розумна, готова подорожувати". Також зазначає вік — 22-25 років. Настя відповідає: "Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!". Перед тим Епштейн придбав українській моделі на її прохання новенький MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах CAD.

В той же час Настя писала асистентці Епштейна, що Джеффрі обіцяв допомогти їй з поїздкою додому у серпні і купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорку.

Через деякий час Настя Н. повертається у переписку з Епштейном одразу з трьома кандидатурами на посаду "асистентки".

"Тож … (ім'я видалено, — ред.) не була ввічливою у своїй відповіді. Даша приїжджає до Нью-Йорка 25 серпня. І … (ім'я видалено, — ред.) живе у Нью-Йорку, але я хотіла б обговорити її кандидатуру з тобою, оскільки вона у стосунках з хлопцем. Не знаю, можливо, це може бути проблемою", — пише Настя Н. Епштейну.

Невдовзі Настя надсилає Епштейну декілька фото з описом своєї подруги: "Ось кілька фото моєї подруги Олени з Росії, 25 років. Вона зараз у Шанхаї, але хоче приїхати до США. Колись я познайомилася з нею, ми були друзями, але втратили зв'язок і зараз знов спілкуємось".

Переписка Насті із Джеффрі Епштейном Фото: Слідство. Інфо

Із подальшого листування стає зрозуміло, що Настя Н. познайомила свою російську подругу із Епштейном. Дівчина невдовзі почала літати з ним на тепер вже знаменитий острів бізнесмена, де, за свідченнями багатьох жінок, їх ґвалтували та примушували до сексу.

А вже у 2018 році Настя надсилає Епштейну посилання фото іншої дівчини та пише: "Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, — ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше". Однак Епштейну дівчина не сподобалась.

Також Настя Н. надсилала Епштейну відео із ще однією дівчиною, яку назвала "новою подругою з Нью-Йорка".

Переписка Насті із Джеффрі Епштейном Фото: Слідство. Інфо

"Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше". Однак Епштейн відповідає: "Більше… (ім'я видалено, — ред.), ніж як моя покоївка".

В той же час Джеффрі Епштейн надсилав повідомлення своїй асистентці Леслі Грофф із проханням нагадати про 10 тисяч доларів США, які треба передати Насті. Чи отримала вони їх – невідомо.

Епштейн писав про 10 тисяч доларів для Насті Н. Фото: Слідство. Інфо

Сама Настя Н. на запит журналістів про коментар щодо її листування з Епштейном не відповіла, а після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Instagram.

Але репортери зв'язались з її матір'ю, яка нині мешкає в Україні, з проханням передати, що хочуть отримати коментар щодо дослідженого листування.

"У принципі, я її запитувала (щодо оприлюднених "файлів Епштейна", — ред.), вона мені сказала, що дуже рада тому, що взагалі вона осторонь цих подій. А яким чином вона може там з'являтися, ну, не знаю. Я їй передам, і щоб вона подбала, щоб її ім'я не фігурувало там", — відповіла мама Насті.

Журналісти також намагалися зв'язатися з однією з жінок, чиї фото Настя Н. надсилала Епштейну з пропозицією подальшого знайомства, однак жінка також не відповіла на повідомлення.

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна". Це численні листи, фотографії, відео та інші документи, які описують діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини та помер у тюремній камері.

Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які були зв'язані із Епштейном. Так сьогодні у Великій Британії заарештували Ендрю, брата короля Чарльза.

З файлів Епштейна стало відомо, що всі свої статки він заповів своїй нареченій – дівчині з Мінська. Але невідомо, чи отримає Карина Шуляк хоч щось.