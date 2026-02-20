67-летняя Лилия Сандулеса вышла замуж: "Чувствую себя женщиной" (фото)

67-летняя народная артистка Украины Лилия Сандулеса, которая сейчас живет в Ирландии, раскрыла подробности личной жизни. Певица тайно вышла замуж три года назад, но не раскрывает, где именно состоялась свадьба.

Бывшая жена Иво Бобула рассказала о переменах в личном в интервью Rostyslove Production. Впрочем, персону избранника она также оставляет в тайне.

Лилия Сандулеса вышла замуж

Оказалось, что народная артистка вышла замуж еще 3 года назад, но об этом знали только самые близкие.

"Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в ютубе — он слушал мои песни, он меня видел, мы разговаривали. Сперва очень редко, а потом встретились, и вот так", — призналась знаменитость.

Сандулеса отметила, что ее муж немного старше ее.

А живет звезда сцены сейчас в Ирландии.

Подробности отношений

По словам артистки, муж понимает ее с полуслова.

"Я только думаю об этом, а он уже говорит. Я очень благодарна Богу за это", — говорит певица.

Свадьба официально состоялась, но Лилия Васильевна не стала раскрывать, где именно.

"Уютная атмосфера, очень прекрасно, это было просто прекрасно. Я просто чувствую себя женщиной", — признается артистка.

Ранее Сандулеса была замужем за мужчиной по имени Иван. Имеет сына и внука, которых зовут так же. Также артистка была третьей женой Иво Бобула. Они прожили в браке около 10 лет. Кроме этого, Сандулеса встречалась с российским певцом Александром Серовым.

