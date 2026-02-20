67-річна Лілія Сандулеса вийшла заміж: "Відчуваю себе жінкою" (фото)

67-річна народна артистка України Лілія Сандулеса, яка наразі живе в Ірландії, розкрила подробиці особистого життя. Співачка таємно вийшла заміж три роки тому, але не розкриває, де саме відбулося весілля.

Колишня дружина Іво Бобула розповіла про зміни в особистому в інтерв'ю Rostyslove Production. Втім, персону обранця вона також залишає в таємниці.

Лілія Сандулеса вийшла заміж

Виявилося, що народна артистка вийшла заміж ще 3 роки тому, але про це знали лише найближчі.

"Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в ютубі — він слухав мої пісні, він мене бачив, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, і от так", — зізналася знаменитість.

Сандулеса зазначила, що її чоловік трохи старший за неї.

А живе зірка сцени наразі в Ірландії.

Лілія Сандулеса Фото: Instagram

Подробиці стосунків

За словами артистки, чоловік розуміє її з півслова.

"Я тільки думаю про це, а він вже говорить. Я дуже вдячна Богові за це", — каже співачка.

Весілля офіційно відбулося, але Лілія Василівна не стала розкривати, де саме.

"Затишна атмосфера, дуже прекрасно, це було просто прекрасно. Я просто відчуваю себе жінкою", — зізнається артистка.

Раніше Сандулеса була одружена з чоловіком на імʼя Іван. Має сина та онука, яких звуть так само. Також артистка була третьою дружиною Іво Бобула. Вони прожили у шлюбі близько 10 років. Окрім цього, Сандулеса зустрічалася з російським співаком Олександром Сєровим.

Іво Бобул та Сандулеса Фото: З відкритих джерел

