Британец приехал в Украину и не поверил своим глазам, когда зашел в супермаркет (фото)

Девушка из Львова, которая завязала отношения с британцем, в собственном блоге рассказывает, что его удивляет в Украине. Пара делится своими видео в социальных сетях.

Во время визита в супермаркет украинка поделилась реакцией избранника на ассортимент продуктов. Судя по всему, молодой человек не мог поверить своим глазам, когда увидел такой широкий ассортимент товаров. Больше об этом, — в материале Фокуса.

"POV: мой парень британец первый раз в украинском супермаркете и он в шоке от количества выбора хлеба", — пишет автор в описании к видео.

Реакция зрителей

В комментариях зрители начали активно присоединяться к обсуждению. Многие начали шутить.

"Отведите его в конфеты";

"А чего они так удивляются? Разве у них не так же?";

Ассортимент хлеба в украинском супермаркете Фото: TikTok

"У меня в Словакии на работе спрашивали, есть ли в Украине телевизоры у людей. Я так смеялась";

"Ну да, конечно, они все думают, что мы до сих пор в пещерах живем и мамонтов убиваем".

Перед этим девушка объяснила подписчикам, почему они решили приехать в Украину во время полномасштабного вторжения. Мол, до этого они жили в Чехии, Грузии, Англии, Польше.

Знакомство

"Мы познакомились в Чехии, поэтому несколько лет жили в Праге. Потом мы жили у него дома — в Англии, в Манчестере. Это страна вообще не для меня. Я никогда не хотела там жить. И вас предупреждаю, прежде чем туда ехать, надо 150 раз подумать", — делится она.

После длительных путешествий пара решила остановиться во Львове, ведь в Украине, по их мнению, лучшие врачи.

