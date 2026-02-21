Британец приехал в Украину и не поверил своим глазам, когда зашел в супермаркет (фото)
Девушка из Львова, которая завязала отношения с британцем, в собственном блоге рассказывает, что его удивляет в Украине. Пара делится своими видео в социальных сетях.
Во время визита в супермаркет украинка поделилась реакцией избранника на ассортимент продуктов. Судя по всему, молодой человек не мог поверить своим глазам, когда увидел такой широкий ассортимент товаров. Больше об этом, — в материале Фокуса.
"POV: мой парень британец первый раз в украинском супермаркете и он в шоке от количества выбора хлеба", — пишет автор в описании к видео.
Реакция зрителей
В комментариях зрители начали активно присоединяться к обсуждению. Многие начали шутить.
- "Отведите его в конфеты";
- "А чего они так удивляются? Разве у них не так же?";
- "У меня в Словакии на работе спрашивали, есть ли в Украине телевизоры у людей. Я так смеялась";
- "Ну да, конечно, они все думают, что мы до сих пор в пещерах живем и мамонтов убиваем".
Перед этим девушка объяснила подписчикам, почему они решили приехать в Украину во время полномасштабного вторжения. Мол, до этого они жили в Чехии, Грузии, Англии, Польше.
Знакомство
"Мы познакомились в Чехии, поэтому несколько лет жили в Праге. Потом мы жили у него дома — в Англии, в Манчестере. Это страна вообще не для меня. Я никогда не хотела там жить. И вас предупреждаю, прежде чем туда ехать, надо 150 раз подумать", — делится она.
После длительных путешествий пара решила остановиться во Львове, ведь в Украине, по их мнению, лучшие врачи.
