Британець приїхав в Україну й не повірив своїм очам, коли зайшов у супермаркет (фото)

Дівчина зі Львова, яка зав’язала стосунки з британцем, у власному блозі розповідає, що його дивує в Україні. Пара ділиться своїми відео в соціальних мережах.

Під час візиту в супермаркет українка поділилася реакцією обранця на асортимент продуктів. Судячи з усього, молодий чоловік не міг повірити своїм очам, коли побачив такий широкий асортимент товарів. Більше про це, — у матеріалі Фокусу.

"POV: мій хлопець британець перший раз в українському супермаркеті й він в шоці від кількості вибору хліба", — пише авторка в описі до відео.

Реакція глядачів

У коментарях глядачі почали активно долучатися до обговорення. Багато хто почав жартувати.

"Відведіть його в цукерки";

"А чого вони так дивуються ? Хіба в них не так само?";

Асортимент хліба в українському супермаркеті Фото: TikTok

"У мене в Словаччині на роботі запитували, чи є в Україні телевізори у людей. Я так сміялася";

"Ну так, певна річ, вони всі думають, що ми досі в печерах живимо і мамонтів вбиваємо".

Відео дня

Перед цим дівчина пояснила підписникам, чому вони вирішили приїхати в Україну під час повномасштабного вторгнення. Мовляв, до цього вони жили в Чехії, Грузії, Англії, Польщі.

Знайомство

"Ми познайомились в Чехії, тож декілька років жили у Празі. Потім ми жили в нього вдома — в Англії, у Манчестері. Це країна взагалі не для мене. Я ніколи не хотіла там жити. І вас попереджаю, перш ніж туди їхати, треба 150 разів подумати", — ділиться вона.

Після тривалих мандрів пара вирішила зупинитися у Львові, адже в Україні, на їхню думку, найкращі лікарі.

