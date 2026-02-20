Поддержите нас UA
Спасает от жары в +50: на элитной набережной искусственного острова построили "лес-кондиционер" (видео)

Искусственный лес в Катаре
В Катаре создали искусственный лес для охлаждения воздуха | Фото: Скрин видео

В Катаре летом температура воздуха часто превышает 40 градусов, а порой достигает +50, и люди вынуждены спасаться в помещениях с кондиционерами. Впрочем, инженеры придумали систему, которая позволяет гулять в прохладе в самые жаркие дни, и одновременно привлекает толпы туристов своим футуристическим видом.

Об искусственном лесу в Катаре, который служит кондиционером для набережной, пишет 20 февраля таблоид The Mirror. Эту аттракцию возвели на искусственном острове Геван в Персидском заливе, который соединен с материком многополосными автомагистралями.

По центру острова простирается хрустальная аллея: набережная длиной 450 метров с элитными магазинами, ресторанами и дорогими жилыми домами. Тротуары выложены тысячами кристаллов, сложенных в произведения искусства, изображающие полярные ландшафты, океаны и места, пострадавшие от климатических изменений.

Искусственный лес в Катаре ночью
Во время прогулки по искусственному лесу на острове Геван можно любоваться яркой подсветкой
Фото: Скрин видео

Наибольшее внимание туристов на острове привлекает искусственный лес — гигантские скульптуры в форме деревьев вдоль набережной. Каждая из них увенчана шестиугольными узорами, украшенными кристаллами. На "кронах" также установлены солнечные панели, которые дают электроэнергию для кондиционеров на улице.

Охлаждающий искусственный лес в Катаре
Кроны деревьев "искусственного" леса на острове Геван в Катаре
Фото: Скрин видео

Из маленьких отверстий вдоль стволов искусственных деревьев вырывается ледяной воздух, который даж прохладу даже при жаре в +50 градусов. Форма скульптуры спроектирована таким образом, чтобы она задерживала холодный воздух внутри "леса". Сообщается, что во время строительства было использовано десять тонн кристаллов.

Также в лесу расположили мини-фонтаны, которые разбрызгивают вокруг холодную воду.

По словам журналистов, в разгар лета температура воздуха в "лесу" может удерживаться на уровне +21...+23 градусов, что дает передышку от духоты.

Неподалеку находится еще одно популярное искусственное место — Жемчужный остров с огромными роскошными резиденциями, бутиками, 5-звездочными отелями и искусственными пляжами.

