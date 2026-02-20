Спасает от жары в +50: на элитной набережной искусственного острова построили "лес-кондиционер" (видео)

В Катаре летом температура воздуха часто превышает 40 градусов, а порой достигает +50, и люди вынуждены спасаться в помещениях с кондиционерами. Впрочем, инженеры придумали систему, которая позволяет гулять в прохладе в самые жаркие дни, и одновременно привлекает толпы туристов своим футуристическим видом.

Об искусственном лесу в Катаре, который служит кондиционером для набережной, пишет 20 февраля таблоид The Mirror. Эту аттракцию возвели на искусственном острове Геван в Персидском заливе, который соединен с материком многополосными автомагистралями.

По центру острова простирается хрустальная аллея: набережная длиной 450 метров с элитными магазинами, ресторанами и дорогими жилыми домами. Тротуары выложены тысячами кристаллов, сложенных в произведения искусства, изображающие полярные ландшафты, океаны и места, пострадавшие от климатических изменений.

Во время прогулки по искусственному лесу на острове Геван можно любоваться яркой подсветкой Фото: Скрин видео

Наибольшее внимание туристов на острове привлекает искусственный лес — гигантские скульптуры в форме деревьев вдоль набережной. Каждая из них увенчана шестиугольными узорами, украшенными кристаллами. На "кронах" также установлены солнечные панели, которые дают электроэнергию для кондиционеров на улице.

Кроны деревьев "искусственного" леса на острове Геван в Катаре Фото: Скрин видео

Из маленьких отверстий вдоль стволов искусственных деревьев вырывается ледяной воздух, который даж прохладу даже при жаре в +50 градусов. Форма скульптуры спроектирована таким образом, чтобы она задерживала холодный воздух внутри "леса". Сообщается, что во время строительства было использовано десять тонн кристаллов.

Также в лесу расположили мини-фонтаны, которые разбрызгивают вокруг холодную воду.

По словам журналистов, в разгар лета температура воздуха в "лесу" может удерживаться на уровне +21...+23 градусов, что дает передышку от духоты.

Неподалеку находится еще одно популярное искусственное место — Жемчужный остров с огромными роскошными резиденциями, бутиками, 5-звездочными отелями и искусственными пляжами.

