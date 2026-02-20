Рятує від спеки в +50: на елітній набережній штучного острова збудували "ліс-кондиціонер" (відео)

В Катарі влітку температура повітря часто перевищує 40 градусів, а часом сягає +50, і люди вимушені рятуватися в приміщеннях із кондиціонерами. Втім інженери вигадали систему, яка дозволяє гуляти в прохолоді у найспекотніші дні, і водночас приваблює натовпи туристів своїм футуристичним виглядом.

Про штучний ліс у Катарі, який слугує кондиціонером для набережної, пише 20 лютого таблоїд The Mirror. Цю атракцію звели на штучному острові Геван у Перській затоці, що з'єднаний з материком багатосмуговими автомагістралями.

По центру острова простягається кришталева алея: набережна завдовжки 450 метрів з елітними магазинами, ресторанами та дорогими житловими будинками. Тротуари викладені тисячами кристалів, складених у витвори мистецтва, що зображують полярні ландшафти, океани та місця, що постраждали від кліматичних змін.

Під час прогулянки штучним лісом на острові Геван можна милуватися яскравою підсвіткою Фото: Скрин відео

Найбільшу увагу туристів на острові привертає штучний ліс — гігантські скульптури у формі дерев уздовж набережної. Кожна з них увінчана шестикутними візерунками, прикрашеними кристалами. На "кронах" також встановлені сонячні панелі, які дають електроенергію для кондиціонерів на вулиці.

Крони дерев "штучного" лісу на острові Геван в Катарі Фото: Скрин відео

З маленьких отворів уздовж стовбурів штучних дерев виривається крижане повітря, яке даж прохолоду навіть при спеці в +50 градусів. Форма скульптури спроєктована таким чином, щоб вона затримувала холодне повітря всередині "лісу". Повідомляється, що під час будівництва було використано десять тонн кристалів.

Також у лісі розташували міні-фонтани, які розбризкують довкола холодну воду.

За словами журналістів, в розпал літа температура повітря в "лісі" може утримуватися на рівні +21…+23 градусів, що дає перепочинок від задухи.

Неподалік знаходиться ще одне популярне штучне місце — Перлинний острів з величезними розкішними резиденціями, бутиками, 5-зірковими готелями та штучними пляжами.

