Дженнифер Лопес показала своих 18-летних детей-близнецов (фото)
56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес публично поздравила своих детей Макса и Эмму с днем рождения. Близнецам исполнилось по 18 лет.
Знаменитость поделилась архивными кадрами в Instagram. Джей Ло показала, как Макс и Эмма менялись спустя годы.
Дети Дженнифер Лопес: как выглядят Макс и Эмма
"Кокосикам", как их называет Джей Ло и которых она родила от певца Марка Энтони, исполнилось уже по 18 лет.
"Вы родились посреди ночи, посреди самой большой, самой красивой снежной бури, которую Нью-Йорк видел за много лет!!! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все мерцало и было покрыто белым той ночью, когда я держала вас обоих последние несколько минут перед рождением. Это было так, будто Бог гарантировал, что вы попадете в мир, полный чистой магии!!! В своем сердце я знала, что именно такой будет ваша жизнь всегда!!!" — написала звездная мама.
Артистка призналась, что после этого ее жизнь изменилась навсегда.
"Я не могу поверить, что вы уже взрослые... вам по 18 лет! Вы оба такие добросердечные, щедрые и любящие. Как же повезло миру в этот день 18 лет назад, когда Бог решил послать вас сюда со всеми вашими талантами, духом и сердцем, чтобы сделать этот мир лучшим местом, потому что именно это вы делаете для меня и для всех, кому посчастливилось знать вас обоих каждый день", — отметила Джей Ло.
Личное Дженнифер Лопес
Близнецов певица воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году. Он уже женился на модели Наде Феррейре, которая родила музыканту ребенка в июне 2023 года и снова беременна.
Тем временем Лопес в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе.
