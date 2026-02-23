Дженніфер Лопес показала своїх 18-річних дітей-близнюків (фото)

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес публічно привітала своїх дітей Макса та Емму з днем народження. Близнюкам виповнилося по 18 років.

Знаменитість поділилася архівними кадрами в Instagram. Джей Ло показала, як Макс та Емма змінювалися через роки.

Діти Дженніфер Лопес: як виглядають Макс та Емма

"Кокосикам", як їх називає Джей Ло і яких вона народила від співака Марка Ентоні, виповнилося вже по 18 років.

"Ви народилися посеред ночі, посеред найбільшої, найгарнішої снігової бурі, яку Нью-Йорк бачив за багато років!! Я пам'ятаю, як їхала в машині та дивилася у вікно, де все мерехтіло та було вкрите білим тієї ночі, коли я тримала вас обох останні кілька хвилин перед народженням. Це було так, ніби Бог гарантував, що ви потрапите у світ, повний чистої магії!! У своєму серці я знала, що саме таким буде ваше життя завжди!!" — написала зіркова мама.

Артистка зізналася, що після цього її життя змінилося назавжди.

"Я не можу повірити, що ви вже дорослі… вам по 18 років! Ви обоє такі добросердечні, щедрі та люблячі. Як же пощастило світу цього дня 18 років тому, коли Бог вирішив послати вас сюди з усіма вашими талантами, духом і серцем, щоб зробити цей світ кращим місцем, бо саме це ви робите для мене та для всіх, кому пощастило знати вас обох щодня", — зазначила Джей Ло.

Син Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Дженніфер Лопес із сином Фото: Instagram jlo

Діти Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Діти Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Діти Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Особисте Дженніфер Лопес

Близнюків співачка виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким розлучилася у 2014 році. Він уже одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила музиканту дитину в червні 2023 року та знову вагітна.

Тим часом Лопес у 2022 році одружилася з оскароносним актором Беном Аффлеком. Втім, шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом.

