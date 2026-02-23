Украинцы поставили дома "бункер", спасающий жизнь, но есть нюанс (фото)

Предпринимательница Алина Резниченко поставила на территории частного дома настоящий бункер. Женщина называет эту конструкцию "капсулой жизни", которая может защитить во время обстрелов.

Женщина рассказала в своих социальных сетях, что идея строительства бункера появилась у ее мужа после одной из ночных атак со стороны российской армии. Как обустроена конструкция, — узнавайте в материале Фокуса.

"Приходит ко мне в один день мой муж после очередного обс*рела и говорит: "Мы ставим бункер". Я такая: "Что? Это шутка?". Как оказалось, нет", — рассказывает Алина.

По ее словам, "капсула жизни" предназначена для квартир, и спасает, даже если человек живет на высоком этаже, ведь способна выдержать много плит, имея плотный металл.

"Мы взяли большого размера, но есть маленькие, которые заменяют просто шкаф-купе, поэтому поместятся в любую квартиру. Поскольку капсула находится у нас в гараже, мы решили ее утеплить, а внутри сделать максимально комфортной для длительного ночного пребывания", — подытожила автор видео.

Женщина обустроила бункер всем необходимым Фото: Instagram

В комментариях началась дискуссия, действительно ли этот "бункер" спасет жизнь в случае прямого попадания.

"Так лучше было в Ужгород уехать, возможно, и квартиру купить за цену того бункера";

"О, гроб привезли или жаровню, в зависимости, что прилетит";

"Это капсула смерти, а не жизни";

"Домашний крематорий".

"Как специалист по металлоконструкциям комментирую, что эта конструкция не является бункером, а лишь металлическая коробка по типу обычного металлического гаража, просто другой формы. То, что она шумоизолирована, никакой защиты как бункер не несет. Обзор видео, демонстрация прочности, не является показателем, потому как от взрыва или завала дома "плавной" нагрузки обломками не произойдет. Кинетическая сила + скорость — вот так", — написал один из участников обсуждения.

Алина рассказала о своем опыте Фото: Instagram

Однако так думают далеко не все.

"Пусть оно вам не понадобится. Но какие вы молодцы, что заботитесь о безопасности сына";

"Комментаторы вы какие-то тупые люди. Эта штука реально спасет жизнь. Вы что думаете, что есть вероятность что российская ракета стоимостью в несколько миллионов прямо целенаправленно попадет в частный дом? Один шанс на миллиард и то под вопросом. Если упадет обломок, то конечно капсула защитит, ведь еще сам дом возьмет на себя удар. Относительно дрона, то даже если вам прямым ударом попадет в дом, то капсулу он никогда не пробьет. Посмотрите видео как их испытывали и какая прочность. Они рассчитаны на сценарий когда она на первом этаже многоэтажного дома и дом полностью складывается. Поэтому она реально спасет учитывая те потенциальные события, что могут произойти конкретно с этим домом. Меньше фантазируйте с прямыми попаданиями ракетами", — добавил другой участник дискуссии.

