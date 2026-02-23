Українці поставили вдома "бункер", який рятує життя, але є нюанс (фото)

Підприємниця Аліна Резніченко звела на території приватного будинку справжній бункер. Жінка називає цю конструкцію "капсулою життя", яка може захистити під час обстрілів.

Жінка розповіла у своїх соціальних мережах, що ідея будівництва бункера з’явилася у її чоловіка після однієї з нічних атак з боку російської армії. Як облаштована конструкція, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Приходить до мене в один день мій чоловік після чергового обс*рілу і каже: "Ми ставимо бункер". Я така: "Що? Це жарт?". Як виявилося, ні", — розповідає Аліна.

За її словами, "капсула життя" призначена для квартир, і рятує, навіть якщо людина живе на високому поверсі, адже здатна витримати багато плит, маючи щільний метал.

"Ми взяли великого розміру, але є маленькі, які замінюють просто шафу-купе, тому вмістяться в будь-яку квартиру. Оскільки капсула знаходиться у нас в гаражі, ми вирішили її утеплити, а всередині зробити максимально комфортною для тривалого нічного перебування", — підсумувала авторка відео.

Відео дня

Жінка облаштувала бункер всім необхідним Фото: Instagram

У коментарях почалась дискусія, чи дійсно цей "бункер" врятує життя на випадок прямого влучання.

"То краще було в Ужгород виїхати, можливо, і квартиру купити за ціну того бункера";

"О, труну привезли чи жаровню, в залежності, що прилетить";

"То капсула смерті, а не життя";

"Домашній крематорій".

"Як фахівець з металоконструкцій коментую, що ця конструкція не є бункером, а лише металева коробка по типу звичайного металевого гаража, просто іншої форми. Те, що вона шумоізольована, ніякого захисту як бункер не несе. Огляд відео, демонстрація міцності, не є показником, тому як від вибуху чи завалу будинку "плавного" навантаження уламками не відбудеться. Кінетична сила + швидкість — ось так", — написав один з учасників обговорення.

Аліна розповіла про свій досвід Фото: Instagram

Однак так думають далеко не всі.

"Нехай воно вам не знадобиться. Але які ви молодці, що дбаєте про безпеку сина";

"Коментатори ви якісь тупі люди. Ця штука реально врятує життя. Ви що думаєте, що є вірогідність що російська ракета вартістю у кілька мільйонів прямо ціленаправлено поцілить у приватний будинок? Один шанс на мільярд і то під питанням. Якщо впаде уламок, то звісно капсула захистить, адже ще сам будинок візьме на себе удар. Стосовно дрона, то навіть якщо вам прямим ударом влучить у будинок, то капсулу він ніколи не проб’є. Подивіться відео як їх випробовували і яка міцність. Вони розраховані на сценарій коли вона на першому поверсі багатоповерхового будинку і будинок повністю складається. Тому вона реально врятує враховуючи ті потенційні події, що можуть статися конкретно з цим будинком. Менше фантазуйте з прямими влучаннями ракетами", — додав інший учасник дискусії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наташа, яка з чоловіком та трьома дітьми емігрувала у Францію, придбала будинок 16 століття у Франції та вдихає у нього нове життя.

Дівчина, яку звуть Ірина Мазур, поділилась власним досвідом облаштування затишного фермерського будинку в Італії. Ця історія надихає тисячі людей, які мріють про власне помешкання.

Блогер, який професійно займається зйомкою відео, разом з дружиною Олесею та двома дітьми, Сонею і Стефаном, переїхав у будинок посеред сільської місцевості у Португалії.