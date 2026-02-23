Известный певец, осуждавший войну в Украине, получил российский паспорт

Латвийский исполнитель Markul (Марк Маркулис), который ранее осуждал полномасштабное вторжение, стал гражданином РФ. Законодательство Латвии запрещает двойное гражданство со страной-агрессором.

32-летний рэпер Markul, который долгое время жил в Лондоне и публично выступал против войны в феврале 2022 года, официально получил российское гражданство. По данным росСМИ, паспорт РФ был выдан артисту еще в феврале 2024 года.

Риски для артиста

Ситуация создает для исполнителя серьезные юридические проблемы на родине. В Латвии наличие российского паспорта является основанием для принудительного лишения гражданства. Таким образом, Markul рискует остаться без документов страны ЕС.

32-летний рэпер Markul официально получил российское гражданство Фото: Instagram

Несмотря на смену статуса, в самой РФ рэпера встретили прохладно. Пропагандистские ресурсы уже напомнили артисту его заявления двухлетней давности, когда он осуждал действия Кремля и выезжал в Великобританию.

Відео дня

Концертная деятельность

Сейчас Markul планирует тур по российским городам. Выступления в Москве и Санкт-Петербурге запланированы на следующий месяц. Сообщается, что продажа билетов на эти мероприятия не вызывает ажиотажа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер Артур Бабич похвастался, что скоро Россия "официально будет его домом". Ранее он заявлял, что ради российского паспорта готов пойти служить в армию РФ, если ему придет повестка.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года живет в Лондоне, призналась, что у ее мужа Владимира Локотко есть российский паспорт.

Война в Украине расставила все точки над "і" и если после 2014 года некоторые украинские звезды продолжали работать "под прикрытием" на Россию, то после 24 февраля 2022 года каждый сделал свой выбор.