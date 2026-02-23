Відомий співак, який засуджував війну в Україні, отримав російський паспорт

Латвійський виконавець Markul (Марк Маркуліс), який раніше засуджував повномасштабне вторгнення, став громадянином РФ. Законодавство Латвії забороняє подвійне громадянство з країною-агресором.

32-річний репер Markul, який тривалий час мешкав у Лондоні та публічно виступав проти війни у лютому 2022 року, офіційно отримав російське громадянство. За даними росЗМІ, паспорт РФ був виданий артисту ще у лютому 2024 року.

Ризики для артиста

Ситуація створює для виконавця серйозні юридичні проблеми на батьківщині. У Латвії наявність російського паспорта є підставою для примусового позбавлення громадянства. Таким чином, Markul ризикує залишитися без документів країни ЄС.

32-річний репер Markul офіційно отримав російське громадянство Фото: Instagram

Попри зміну статусу, у самій РФ репера зустріли прохолодно. Пропагандистські ресурси вже нагадали артисту його заяви дворічної давнини, коли він засуджував дії Кремля та виїжджав до Великої Британії.

Концертна діяльність

Наразі Markul планує тур російськими містами. Виступи у Москві та Санкт-Петербурзі заплановані на наступний місяць. Повідомляється, що продаж квитків на ці заходи не викликає ажіотажу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогер Артур Бабич похвалився, що скоро Росія "офіційно буде його домом". Раніше він заявляв, що заради російського паспорта готовий піти служити до армії РФ, якщо йому прийде повістка.

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року живе в Лондоні, зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка є російський паспорт.

Війна в Україні розставила всі крапки над "і" і якщо після 2014 року деякі українські зірки продовжували працювати "під прикриттям" на Росію, то після 24 лютого 2022 року кожен зробив свій вибір.