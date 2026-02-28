"Пейзажи, как в Карпатах": украинка купила гнилой дом в селе под Киевом

Украинка, которую зовут Надежда, решила купить дом с небольшим участок неподалеку от Киева. Оттуда открываются потрясающие виды на холмы. Кроме того, неподалеку протекает Днепр.

Надежда позиционирует себя как нутрициолог. Она рассказывает о своем стиле жизни, в частности работе на плантации, где она выращивает органические продукты. Больше о ее опыте, — читайте в материале Фокуса.

Дом в селе под Киевом

"Купила участок с домом, как в Карпатах, но это Киевская область. Мой главный критерий в поиске — локация. Именно этот на 200% именно то, что мне нужно. Этот участок не продавался в интернете. Я ходила, искала, спрашивала. Здесь видны горы и немного Днепра. До реки пешком где-то один километр. Это крайний уютный участок, который не под присмотром у соседей, как на моем основном участке", — рассказывает девушка.

По ее словам, в продаже были дома и лучше по состоянию, но они были расположены у дороги и с соседями рядом.

"Два в одном найти просто нереально, потому что за все надо платить. Поэтому я искала дешевый эксклюзив и плюс-минус жилое состояние. И я его нашла. Гуляя по участку, ты попадаешь в лес, а потом можно дойти до воды", — делится Надежда.

Что пишут люди?

В комментариях зрители начали активно делиться мнениями.

"Молодцы, в селе воздух хороший да и воля!";

"И Днепр, и кручи видно, все как Тарас Григорьевич завещал";

Дом в плохом состоянии, но виды там впечатляют Фото: Instagram

"Больно видеть как кто-то живет жизнь твоей мечты. Очень рада, что вы нашли свой дом! Очень красивая местность";

"Кто ищет, тот находит".

