"Краєвиди, як у Карпатах": українка купила гнилий будинок в селі під Києвом

Українка, яку звуть Надія, вирішила купити будинок з невеликою ділянку неподалік Києва. Звідти відкриваються приголомшливі краєвиди на пагорби. Окрім того, неподалік протікає Дніпро.

Надія позиціює себе як нутриціолог. Вона розповідає про свій стиль життя, зокрема роботу на плантації, де вона вирощує органічні продукти. Більше про її досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

Хата в селі під Києвом

"Купила ділянку з хатою, як у Карпатах, але це Київська область. Мій головний критерій у пошуку — локація. Саме ця на 200% саме те, що мені потрібно. Ця ділянка не продавалася в інтернеті. Я ходила, шукала, питала і допиталася. Тут видно гори й трішки Дніпра. До річки пішки десь один кілометр. Це крайня затишна ділянка, яка не під наглядом у сусідів, як на моїй основній ділянці", — розповідає дівчина.

За її словами, в продажу були будинки й кращі за станом, але вони були розташовані біля дороги та з сусідами поруч.

Відео дня

"Два в одному знайти просто нереально, бо за все треба платити. Тож я шукала дешевий ексклюзив і плюс-мінус житловий стан. І я його знайшла. Гуляючи по ділянці, ти потрапляєш в ліс, а потім можна дійти до води", — ділиться Надія.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі почали активно ділитися думками.

"Молодці, в селі повітря гарне та і воля!";

"І Дніпро, і кручі видно, все як Тарас Григорович заповідав";

Будинок в поганому стані, але краєвиди там вражають Фото: Instagram

"Боляче бачити як хтось живе життя твоєї мрії. Дуже рада, що ви знайшли свій будинок! Дуже гарна місцевість";

"Хто шукає, той знаходить".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро. Жінка поділилася планами щодо масштабної реконструкції.

Наташа, яка з чоловіком та трьома дітьми емігрувала у Францію, придбала будинок 16 століття у Франції та вдихає у нього нове життя.

Підʼїзд звичайного багатоквартирного будинку в Києві вражає своєю красою. Зайшовши всередину, можна раптово опинитися ніби в музеї чи навіть палаці. Хоча вхід безкоштовний, потрапити туди може бути проблематично через домофон.