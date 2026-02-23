Леонардо Ди Каприо показал свою 82-летнюю маму (фото)

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на церемонии вручения премии BAFTA 2026 года присоединился к своей 82-летней гламурной матери Ирмелин Инденбиркен, которая стала его спутницей.

В лондонском Королевском фестивальном зале актер находился в ожидании получить победу в номинации лучшей мужской роли. Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо показал свою маму

51-летний актер, номинированный на лучшую мужскую роль в фильме "Одна битва за другой", был в классическом черном смокинге. Лео надел строгий блейзер поверх белоснежной рубашки с бабочкой, гордо позируя рядом со своей гламурной мамой перед церемонией.

82-летняя Эрмелин Инденбиркен тем временем сияла в черном блестящем платье, с макияжем и легкой укладкой.

Леонардо Ди Каприо с мамой

Мама Ди Каприо

Она воспитывала Ди Каприо как одинокая мать в Лос-Анджелесе и объясняет успех его актерской карьеры неизменной любовью, которую она дарила ему в детстве.

Відео дня

В 2014 году актер рассказал Access Hollywood, что ее поддержка после того, как он в 12 лет объявил, что хочет заниматься актерством, была непоколебимой.

"Она — единственная причина, почему я могу делать то, что делаю", — говорил Лео.

Отец актера Джордж и Ирмелин развелись, прежде чем маленькому Лео исполнился год, но, по словам звезды, они воспитывали детей дружно.

51-летний Ди Каприо, получивший одобрение критиков за главную роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", в итоге не смог победить Тимоти Шаламе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ведущая пошутила о том, что Леонардо Ди Каприо встречается с более молодыми женщинами.

Итальянская модель Виттория Черетти, которую называют дамой сердца голливудского актера, поделилась новыми стильными кадрами.

Кроме того, Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице.