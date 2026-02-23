Леонардо Ді Капріо показав свою 82-річну маму (фото)

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо на церемонії вручення премії BAFTA 2026 року приєднався до своєї 82-річної гламурної матері Ірмелін Інденбіркен, яка стала його супутницею.

У лондонському Королівському фестивальному залі актор перебував в очікуванні отримати перемогу в номінації найкращої чоловічої ролі. Про це пише Daily Mail.

Леонардо Ді Капріо показав свою маму

51-річний актор, номінований на найкращу чоловічу роль у фільмі "Одна битва за іншою", був у класичному чорному смокінгу. Лео одягнув строгий блейзер поверх білосніжної сорочки з метеликом, гордо позуючи поруч зі своєю гламурною мамою перед церемонією.

82-річна Ермелін Інденбіркен тим часом сяяла в чорній блискучій сукні, з макіяжем та легкою укладкою.

Леонардо Ді Капріо з мамою

Мама Ді Капріо

Вона виховувала Ді Капріо як самотня мати в Лос-Анджелесі та пояснює успіх його акторської кар'єри незмінною любов'ю, яку вона дарувала йому в дитинстві.

Відео дня

У 2014 році актор розповів Access Hollywood, що її підтримка після того, як він у 12 років оголосив, що хоче займатися акторством, була непохитною.

"Вона — єдина причина, чому я можу робити те, що роблю", — казав Лео.

Батько актора Джордж та Ірмелін розлучилися, перш ніж маленькому Лео виповнився рік, але, за словами зірки, вони виховували дітей дружно.

51-річний Ді Капріо, який отримав схвалення критиків за головну роль у фільмі Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою", зрештою не зміг перемогти Тімоті Шаламе.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ведуча пожартувала про те, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з молодшими жінками.

Італійська модель Вітторія Черетті, яку називають дамою серця голлівудського актора, поділилася новими стильними кадрами.

Крім того, Ді Капріо зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці.