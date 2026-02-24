Представить не могла, что буду записывать это видео: Ефросинина и другие звезды обратились к украинцам

24 февраля исполняется ровно четыре года, как РФ начала полномасштабную войну в Украине. Сегодня ленты социальных сетей переполнены болезненными воспоминаниями, которые останутся с нами до конца жизни. Многие знаменитости в годовщину трагической даты обратились к украинцам.

Телеведущая Маша Ефросинина записала видео в Instagram, вспомнив свое обращение к россиянам в начале полномасштабного вторжения, поскольку верила, что они смогут повлиять на свою власть и остановить войну.

"Четыре года назад даже в худших формах своего воображения я не могла предположить, что буду записывать это видео. Ненавижу ли я народ, к которому тогда обращалась? Больше всего. Или так же я зла? Нет. Потому что злость — это бессилие. А мы добыли из себя за эти годы сверхчеловеческую силу. Единственное зло для меня навсегда — это россия", — говорится в посте Ефросининой.

Обращение Маши Ефросининой

Маша воссоздала обстоятельства, в который записала свое тогдашнее обращение: сидит в своем кабинете в оранжевом худи — без макияжа

Відео дня

"Это видео я записала 24 февраля в 8 утра. Я сижу здесь, в своем кабинете, в этом самом худи... Мой расчет (призыва к россиянам — Ред.) был в том, что каждый выйдет сейчас и что-то скажет. Я была очень наивна. А еще я была очень зла. В каждом своем видеообращении, которое следовало потом и потом еще много недель, я была очень зла. После каждой Бучи я кричала в этот экран так сильно... Это злость от бессилия. Она исчезла, потому что я поняла, что у нас есть такая же аномальная сила", — делится телеведущая.

За эти годы, по ее словам, все кардинально изменилось.

"Если бы сегодня я встретила эту Машу 2022 года, я бы сказала: "Ты, Маша, не представляешь, на что ты способна". Да, ты изменишься. Изменишься сильно. Иногда ты не будешь узнавать себя в зеркале. Иногда ты не будешь узнавать все свои проявления, — они стали новые. Ты начала по-другому даже разговаривать, вести себя по-другому. Ты перестала быть легкой, ты стала более жесткой и очень стойкой".

В конце концов, свое обращение Маша подкрепила призывом: "Солнце выходит всегда, даже в темноте".

Кто еще вспомнил о 24 февраля?

Так же вспомнили начало большой войны Надя Дорофеева, Андрей Бедняков, Эктор Хименес-Браво, Ирина Федишин, Григорий Решетник, Елена Зеленская, Наталья Могилевская, Анатолий Анатолич, София Ротару, Оксана Билозир и другие.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Полномасштабная война стала испытанием не только для государства, но и для общества. Пока одни украинцы присоединились к обороне страны, другие — выехали за границу, что вызвало волну дискуссий и критики.

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Задворный сообщил о мобилизации.

Кроме того, война в Украине расставила все точки над "і" и если после 2014 года некоторые украинские звезды продолжали работать "под прикрытием" на Россию, то после 24 февраля 2022 года каждый сделал свой выбор.