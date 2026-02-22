Ярмак, Дикусар и Розовый: кто из украинских звезд пошел воевать на фронт (фото)

Война показала — кто есть кто. Некоторые звезды украинского происхождения сознательно выбрали Россию и продолжают там жить, некоторые выехали за границу, а некоторые стали на защиту своей страны с оружием в руках.

Фокус накануне четвертой годовщины полномасштабной войны рассказывает об украинских звездах, которые присоединились к армии после 2022 года. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, но память о них вечна.

Андрей Хлывнюк

В 2022 году Андрей Хлывнюк вступил в ряды патрульной полиции Киева. В конце марта 2022 года певец получил ранение лица в результате минометного обстрела. А впоследствии стало известно, что он отправился воевать на восток Украины.

Хлывнюк присоединился к отряду "Хищник", прикомандированному к 426-му отдельному батальону морской пехоты.

В 2024 году лидер группы "Бумбокс" получил нагрудный знак за службу.

Андрей Хлывнюк Фото: Instagram

Владимир Ращук

Владимир Ращук, актер театра и кино, с началом полномасштабного вторжения стал военнослужащим. Сейчас звезда сериала "Пограничники" является офицером управления 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

С начала полномасштабного вторжения актер участвовал в боях за Киевскую область, Бахмут и Северодонецк, имеет звание лейтенанта, награжден орденом "За мужество" III степени.

Вместе с этим Ращук, получивший статус ветерана войны, продолжает сниматься в кино и различных проектах, например, "Предатели".

Владимир Ращук Фото: Instagram

Игорь Ласточкин

В феврале 2025 года актер лаконично показал свой военный билет, таким образом объявив о мобилизации.

"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал тогда Ласточкин.

Шоумен присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и проходит службу в Донецкой области.

Игорь Ласточкин Фото: скріншот

Андрей Фединчик

Украинский актер Андрей Фединчик, который мобилизовался в начале полномасштабной войны с РФ, рассказал осенью 2025 года, что больше непригоден к службе. Воин перенес операцию и повторно прошел ВВК.

"И конечно большая благодарность командиру и всем, кого встретил в армии за эти годы службы. За то что учили и поддерживали, честь. Храни вас Бог. Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", — говорил актер.

Андрей Фединчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Дмитрий Дикусар

Танцовщик Дмитрий Дикусар после начала большой войны сменил паркет и костюм танцовщика на военную форму и окопы.

Из соображений безопасности он не разглашает место своей службы и редко появляется в соцсетях. Известно, что он участвовал в боевых операциях и продолжает защищать Украину.

Дмитрий Дикусар Фото: Instagram

Алексей Тритенко

Актер Алексей Тритенко также присоединился к рядам защитников Украины. Участвовал в освобождении Киевщины (Буча, Ирпень), служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

В частности, актер занимал должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.

Алексей Тритенко Фото: Алексей Тритенко/Instagram

Гарик Бирча

Юморист и телеведущий Гарик Бирча, известный своим участием во многих телевизионных проектах, присоединился к ВСУ в 2022 году. Он известен своей ролью в комедийном шоу "Виталька".

Актер ушел на фронт добровольцем. Он защищал Киев и Киевскую область в составе ТрО, впоследствии начал службу в специальном батальоне "Берлинго". Стал там главным сержантом.

Гарик Бирча Фото: instagram.com/garik_bircha/

Виктор Розовый

Известный украинский актер и комик Виктор Розовый также стал на защиту своей страны. Он присоединился в ряды войска и служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады с марта 2022 года. Оборонял Киев, освобождал Херсон, воевал на Донецком направлении, где получил тяжелое ранение головы в начале 2024 года.

Сейчас проходит реабилитацию.

Виктор Розовый Фото: Instagram

Коля Серга

Известный телеведущий и музыкант Коля Серга также не остался в стороне во время войны.

Ведущий "Орла и Решки" с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады и основал "Культурный десант". По состоянию на конец 2024 года Серга также стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, занимаясь культурной дипломатией.

Коля Серга Фото: instagram.com/thekolya

Максим Девизоров

Актер Максим Девизоров, который известен ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году.

Он служил в 103-й отдельной бригаде Сил ТрО на Харьковском и Донецком направлениях. А потом перешел в подразделение "ТРО Медиа", где занимается коммуникациями.

Максим Девизоров Фото: Instagram

Олег Сенцов

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Вскоре он присоединился к отряду спецназначения.

Впоследствии Сенцов стал младшим лейтенантом, командиром штурмовой роты (а затем и батальона) 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Воевал на Южном направлении, в частности участвовал в контрнаступлении в Запорожской области.

Несколько раз режиссер получал ранения.

Олег Сенцов Фото: Facebook

Ярмак

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рэпер добровольно мобилизовался в армию, участвовал в боях в Харьковской области.

Сейчас Ярмак командует боевым технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Его команда занимается перехватом вражеских дронов и техническим обеспечением аэроразведки. По словам музыканта, его подразделение часто признавали лучшим в своем направлении среди всех частей СОУ.

В 2024 году за достижения в военной карьере рэпера отметили за мужество и успешное выполнение задач во время боя нагрудным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ярмак Фото: Instagram

Евгений Светличный

19 июля 2023 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб 29-летний украинский актер Евгений Светличный, сыгравший Карася в фильме "Носорог".

Актер входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи.

В 2025 году Александр Рудинский, получая "британский Оскар" BAFTA, посвятил свою победу покойному коллеге и другу Евгению Светличному прямо со сцены.

Евгений Светличный Фото: из открытых источников

Алексей Хильский

17 августа 2023 года на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ) в должности главного сержанта взвода разведроты.

Хильский погиб в боях на Запорожском направлении. Также он участвовал в наступлении в Херсонской области, воевал под Бахмутом и Соледаром.

За время службы актер дважды получал ранения, однако после выздоровления возвращался на фронт. У защитника остались жена и дочь.

Алексей Хильский Фото: Соцсети

Юрий Фелипенко

Актер воевал в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. После начала большой войны с РФ Юрий занимался волонтерством и помогал военным. А в 2024 году присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а затем отправился на службу.

Защитник погиб на фронте 15 июня 2025 года.

Юрий Фелипенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

Максим Нелипа

Актер и старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения присоединился в ряды украинской армии в 2022 году. Он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Именно накануне гибели его назначили командиром роты.

В одном из интервью Максима спросили, что побудило его связать свою жизнь с войной. Он объяснил, что это "безальтернативный ответ" на ту ситуацию, в которой оказалась вся Украина, а также его близкие — родственники, друзья, сын и дочь.

В январе 2025 года актер получил ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации воин вернулся к службе.

Максим Нелипа Фото: Andrii Nelipa / Facebook

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич, Андрей Задворный сообщил о мобилизации.

Украинский юморист, блогер и стример Кирилл Ганин вступил в ряды ВСУ.

Кроме того, украинская блогерша Нати Гресько вступила в ряды ВСУ в начале 2024 года, однако скрывала это почти два года.