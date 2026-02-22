Ярмак, Дикусар и Розовый: кто из украинских звезд пошел воевать на фронт (фото)
Война показала — кто есть кто. Некоторые звезды украинского происхождения сознательно выбрали Россию и продолжают там жить, некоторые выехали за границу, а некоторые стали на защиту своей страны с оружием в руках.
Фокус накануне четвертой годовщины полномасштабной войны рассказывает об украинских звездах, которые присоединились к армии после 2022 года. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, но память о них вечна.
Андрей Хлывнюк
В 2022 году Андрей Хлывнюк вступил в ряды патрульной полиции Киева. В конце марта 2022 года певец получил ранение лица в результате минометного обстрела. А впоследствии стало известно, что он отправился воевать на восток Украины.
Хлывнюк присоединился к отряду "Хищник", прикомандированному к 426-му отдельному батальону морской пехоты.
В 2024 году лидер группы "Бумбокс" получил нагрудный знак за службу.
Владимир Ращук
Владимир Ращук, актер театра и кино, с началом полномасштабного вторжения стал военнослужащим. Сейчас звезда сериала "Пограничники" является офицером управления 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины.
С начала полномасштабного вторжения актер участвовал в боях за Киевскую область, Бахмут и Северодонецк, имеет звание лейтенанта, награжден орденом "За мужество" III степени.
Вместе с этим Ращук, получивший статус ветерана войны, продолжает сниматься в кино и различных проектах, например, "Предатели".
Игорь Ласточкин
В феврале 2025 года актер лаконично показал свой военный билет, таким образом объявив о мобилизации.
"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал тогда Ласточкин.
Шоумен присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и проходит службу в Донецкой области.
Андрей Фединчик
Украинский актер Андрей Фединчик, который мобилизовался в начале полномасштабной войны с РФ, рассказал осенью 2025 года, что больше непригоден к службе. Воин перенес операцию и повторно прошел ВВК.
"И конечно большая благодарность командиру и всем, кого встретил в армии за эти годы службы. За то что учили и поддерживали, честь. Храни вас Бог. Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", — говорил актер.
Дмитрий Дикусар
Танцовщик Дмитрий Дикусар после начала большой войны сменил паркет и костюм танцовщика на военную форму и окопы.
Из соображений безопасности он не разглашает место своей службы и редко появляется в соцсетях. Известно, что он участвовал в боевых операциях и продолжает защищать Украину.
Алексей Тритенко
Актер Алексей Тритенко также присоединился к рядам защитников Украины. Участвовал в освобождении Киевщины (Буча, Ирпень), служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.
В частности, актер занимал должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.
Гарик Бирча
Юморист и телеведущий Гарик Бирча, известный своим участием во многих телевизионных проектах, присоединился к ВСУ в 2022 году. Он известен своей ролью в комедийном шоу "Виталька".
Актер ушел на фронт добровольцем. Он защищал Киев и Киевскую область в составе ТрО, впоследствии начал службу в специальном батальоне "Берлинго". Стал там главным сержантом.
Виктор Розовый
Известный украинский актер и комик Виктор Розовый также стал на защиту своей страны. Он присоединился в ряды войска и служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады с марта 2022 года. Оборонял Киев, освобождал Херсон, воевал на Донецком направлении, где получил тяжелое ранение головы в начале 2024 года.
Сейчас проходит реабилитацию.
Коля Серга
Известный телеведущий и музыкант Коля Серга также не остался в стороне во время войны.
Ведущий "Орла и Решки" с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады и основал "Культурный десант". По состоянию на конец 2024 года Серга также стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, занимаясь культурной дипломатией.
Максим Девизоров
Актер Максим Девизоров, который известен ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году.
Он служил в 103-й отдельной бригаде Сил ТрО на Харьковском и Донецком направлениях. А потом перешел в подразделение "ТРО Медиа", где занимается коммуникациями.
Олег Сенцов
Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Вскоре он присоединился к отряду спецназначения.
Впоследствии Сенцов стал младшим лейтенантом, командиром штурмовой роты (а затем и батальона) 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Воевал на Южном направлении, в частности участвовал в контрнаступлении в Запорожской области.
Несколько раз режиссер получал ранения.
Ярмак
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рэпер добровольно мобилизовался в армию, участвовал в боях в Харьковской области.
Сейчас Ярмак командует боевым технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Его команда занимается перехватом вражеских дронов и техническим обеспечением аэроразведки. По словам музыканта, его подразделение часто признавали лучшим в своем направлении среди всех частей СОУ.
В 2024 году за достижения в военной карьере рэпера отметили за мужество и успешное выполнение задач во время боя нагрудным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Евгений Светличный
19 июля 2023 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб 29-летний украинский актер Евгений Светличный, сыгравший Карася в фильме "Носорог".
Актер входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи.
В 2025 году Александр Рудинский, получая "британский Оскар" BAFTA, посвятил свою победу покойному коллеге и другу Евгению Светличному прямо со сцены.
Алексей Хильский
17 августа 2023 года на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ) в должности главного сержанта взвода разведроты.
Хильский погиб в боях на Запорожском направлении. Также он участвовал в наступлении в Херсонской области, воевал под Бахмутом и Соледаром.
За время службы актер дважды получал ранения, однако после выздоровления возвращался на фронт. У защитника остались жена и дочь.
Юрий Фелипенко
Актер воевал в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. После начала большой войны с РФ Юрий занимался волонтерством и помогал военным. А в 2024 году присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а затем отправился на службу.
Защитник погиб на фронте 15 июня 2025 года.
Максим Нелипа
Актер и старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения присоединился в ряды украинской армии в 2022 году. Он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Именно накануне гибели его назначили командиром роты.
В одном из интервью Максима спросили, что побудило его связать свою жизнь с войной. Он объяснил, что это "безальтернативный ответ" на ту ситуацию, в которой оказалась вся Украина, а также его близкие — родственники, друзья, сын и дочь.
В январе 2025 года актер получил ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации воин вернулся к службе.
