Ярмак, Дікусар та Розовий: хто з українських зірок пішов воювати на фронт (фото)

Війна показала — хто є хто. Деякі зірки українського походження свідомо обрали Росію і продовжують там жити, деякі виїхали за кордон, а дехто став на захист своєї країни зі зброєю в руках.

Фокус напередодні четвертих роковин повномасштабної війни розповідає про українських зірок, які долучилися до війська після 2022 року. На жаль, деяких з них уже немає в живих, та памʼять про них вічна.

Андрій Хливнюк

У 2022 році Андрій Хливнюк вступив до лав патрульної поліції Києва. Наприкінці березня 2022 співак отримав поранення обличчя внаслідок мінометного обстрілу. А згодом стало відомо, що він вирушив воювати на схід України.

Хливнюк долучився до загону "Хижак", прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти.

У 2024 році лідер гурту "Бумбокс" отримав нагрудний знак за службу.

Андрій Хливнюк Фото: Instagram

Володимир Ращук

Володимир Ращук, актор театру та кіно, з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем. Наразі зірка серіалу "Прикордонники" є офіцером управдіння 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України.

З початку повномасштабного вторгнення актор брав участь у боях за Київщину, Бахмут та Сіверськодонецьк, має звання лейтенанта, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Разом з цим Ращук, який отримав статус ветерана війни, продовжує зніматися в кіно і різних проєктах, наприклад, "Зрадники".

Володимир Ращук Фото: Instagram

Ігор Ласточкін

У лютому 2025 актор лаконічно показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді Ласточкін.

Шоумен долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.

Ігор Ласточкін Фото: Скріншот

Андрій Федінчик

Український актор Андрій Федінчик, який мобілізувався на початку повномасштабної війни з РФ, розповів восени 2025 року, що більше непридатний до служби. Воїн переніс операцію і повторно пройшов ВЛК.

"І звісно велика вдячність командиру і всім, кого зустрів у війську за ці роки служби. За те що навчали і підтримували, честь. Бережи вас Бог. Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи", — казав актор.

Андрій Федінчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Дмитро Дікусар

Танцівник Дмитро Дікусар після початку великої війни змінив паркет і костюм танцівника на військову форму та окопи.

З міркувань безпеки він не розголошує місце своєї служби та рідко з'являється у соцмережах. Відомо, що він брав участь у бойових операціях та продовжує захищати Україну.

Дмитро Дікусар Фото: Instagram

Олексій Тритенко

Актор Олексій Тритенко також долучився до лав захисників України. Брав участь у звільненні Київщини (Буча, Ірпінь), служить у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Зокрема, актор обіймав посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.

Олексій Тритенко Фото: Олексій Тритенко/Instagram

Гарік Бірча

Гуморист і телеведучий Гарік Бірча, відомий своєю участю в багатьох телевізійних проєктах, приєднався до ЗСУ у 2022 році. Він відомий своєю роллю в комедійному шоу "Віталька".

Актор пішов на фронт добровольцем. Він захищав Київ та Київську область у складі ТрО, згодом почав службу у спеціальному батальйоні "Берлінго". Став там головним сержантом.

Гарік Бірча Фото: instagram.com/garik_bircha/

Віктор Розовий

Відомий український актор та комік Віктор Розовий також став на захист своєї країни. Він приєднався до лав війська та служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади з березня 2022 року. Обороняв Київ, звільняв Херсон, воював на Донецькому напрямку, де отримав тяжке поранення голови на початку 2024 року.

Наразі проходить реабілітацію.

Віктор Розовий Фото: Instagram

Коля Сєрга

Відомий телеведучий та музикант Коля Сєрга також не залишився осторонь під час війни.

Ведучий "Орла і Решки" з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади та заснував "Культурний десант". Станом на кінець 2024 року Сєрга також став позаштатним радником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, займаючись культурною дипломатією.

Коля Сєрга Фото: instagram.com/thekolya

Максим Девізоров

Актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", долусився до лав Збройних сил України у 2022 році.

Він служив у 103-й окремій бригаді Сил ТрО на Харківському та Донецькому напрямках. А згодом перейшов до підрозділу "ТРО Медіа", де займається комунікаціями.

Максим Девізоров Фото: Instagram

Олег Сенцов

Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів. Невдовзі він долучився до загону спецпризначення.

Згодом Сенцов став молодшим лейтенантом, командиром штурмової роти (а згодом і батальйону) 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Воював на Південному напрямку, зокрема брав участь у контрнаступі в Запорізькій області.

Кілька разів режисер отримував поранення.

Олег Сенцов Фото: Facebook

Ярмак

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року репер добровільно мобілізувався до війська, брав участь у боях в Харківській області.

Нині Ярмак командує бойовим технологічним підрозділом DARKNODE у складі 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ. Його команда займається перехопленням ворожих дронів і технічним забезпеченням аеророзвідки. За словами музиканта, його підрозділ часто визнавали найкращим у своєму напрямку серед усіх частин СОУ.

У 2024 році за досягнення у військовій кар’єрі репера відзначили за мужність та успішне виконання завдань під час бою нагрудним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Ярмак Фото: Instagram

Євген Світличний

19 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув 29-річний український актор Євген Світличний, який зіграв Карася у фільмі "Носоріг".

Актор входив до 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі.

У 2025 році Олександр Рудинський, отримуючи "британський Оскар" BAFTA, присвятив свою перемогу покійному колезі та другу Євгену Світличному прямо зі сцени.

Євген Світличний Фото: з відкритих джерел

Олексій Хільський

17 серпня 2023 року на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський. Він проходив службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ (ДШВ) на посаді головного сержанта взводу розвідроти.

Хільський загинув у боях на Запорізькому напрямку. Також він брав участь у наступі в Херсонській області, воював під Бахмутом та Соледаром.

За час служби актор двічі отримував поранення, проте після одужання повертався на фронт. У захисника залишилися дружина та донька.

Олексій Хільський Фото: Соцмережi

Юрій Феліпенко

Актор воював у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Після початку великої війни з РФ Юрій займався волонтерством та допомагав військовим. А у 2024 році долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а згодом вирушив на службу.

Захисник загинув на фронті 15 червня 2025 року.

Юрій Феліпенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

Максим Неліпа

Актор та старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії у 2022 році. Він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Саме напередодні загибелі його призначили командиром роти.

В одному з інтерв’ю Максима запитали, що спонукало його пов’язати своє життя з війною. Він пояснив, що це "безальтернативна відповідь" на ту ситуацію, у якій опинилася вся Україна, а також його близькі — родичі, друзі, син і донька.

У січні 2025 року актор отримав поранення на фронті, після чого переніс кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації воїн повернувся до служби.

Максим Неліпа Фото: Andrii Nelipa / Facebook

