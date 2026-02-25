Трагическая любовь и при чем здесь Кобылянская: что известно о личной жизни Леси Украинки
25 февраля в Украине отмечают День украинской женщины. А все потому, что именно сегодня в 1871 году родилась гениальная поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка.
Несмотря на один брак в жизни, ее личная жизнь была гораздо шире и трагичнее. Фокус в день рождения Ларисы Петровны Косач рассказывает, что известно о ее мужьях и особой связи с Кобылянской.
Сергей Мержинский — трагическая любовь
Сергей Мержинский был белорусским революционером и общественным деятелем. Леся познакомилась с ним в 1890-х годах в Крыму, ведь и она болела с детства туберкулезом, и у него была такая же проблема. Поэтому часто приходилось ездить лечиться в "теплые края".
Они встретились в Ялте в 1897 году во время лечения чахотки. Называя эти отношения "дружбой", а не "любовью", Леся Украинка даже поехала в Минск, несмотря на запрет матери, чтобы ухаживать за больным, когда состояние здоровья "друга ее идей" стало критическим. Еще одним трагическим моментом этой истории стало то, что Мержинский любил другую женщину.
В Минске в январе 1901 года за одну ночь у постели умирающего Мержинского из-под пера Украинки вышла поэма "Одержимая".
Официальный муж — Климент Квитка
Единственным мужем Леси Украинки стал Климент Квитка — музыковед, фольклорист и юрист.
В ноябре 1898 года поэтесса знакомится с 18-летним первокурсником Климентом Квиткой в литературно-артистическом кружке Киевского университета, где читала свой рассказ "Над морем". Леся предложила ему записать от себя песни, которые увлеченно собирает фольклорист.
Впоследствии это знакомство переросло в отношения. Летом 1901 года Клёня (так назвали его Косачи) составляет Ларисе компанию в путешествии по Буковине. А в 1907 году они поженились и прожили в браке до смерти писательницы.
Квитка поддерживал жену в лечении, сопровождал в поездках (в частности в Египет и Грузию), помогал в сборе фольклора. После смерти Леси Украинки муж сохранил и популяризировал ее наследие.
Особая связь с Ольгой Кобылянской
Ольга Кобылянская — писательница из Буковины, с которой Лесю объединяла исключительно теплая и глубокая дружба.
Лично писательницы познакомились в 1899 и нашли друг в друге духовное родство, понимание, поддержку и любовь. Леся называла Кобылянскую "кто-то очень дорогой", "мой ты цветок", писала о тоске по встречам. В их письмах чувствуется особая близость, выходящая за пределы обычной дружбы.
В частности, они активно обменивались идеями и взглядами на положение женщины в Украине и Европе.
Исследователи по-разному трактуют эту связь: одни считают ее глубокой духовной дружбой, другие предполагают возможный романтический подтекст. Прямых доказательств физических отношений нет, но эмоциональная интенсивность их переписки несомненна.
