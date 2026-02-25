Трагічне кохання і до чого тут Кобилянська: що відомо про особисте життя Лесі Українки

25 лютого в Україні відзначають День української жінки. А все тому, що саме сьогодні в 1871 році народилася геніальна поетеса, перекладачка, культурна діячка Леся Українка.

Попри один шлюб у житті, її особисте життя було набагато ширшим і трагічнішим. Фокус у день народження Лариси Петрівни Косач розповідає, що відомо про її чоловіків та особливий звʼязок з Кобилянською.

Сергій Мержинський — трагічне кохання

Сергій Мержинський був білоруським революціонером і громадським діячем. Леся познайомилася з ним у 1890-х роках у Криму, адже і вона хворіла з дитинства на туберкульоз, і він мав таку ж проблему. Тому часто доводилося їздити лікуватися в "теплі краї".

Вони зустрілися в Ялті 1897 року під час лікування сухот. Називаючи ці стосунки "дружбою", а не "коханням", Леся Українка навіть поїхала до Мінська, попри заборону матері, щоб доглядати хворого, коли стан здоров'я "друга її ідей" став критичним. Ще одним трагічним моментом цієї історії стало те, що Мержинський кохав іншу жінку.

У Мінську в січні 1901 року за одну ніч біля ліжка помираючого Мержинського з-під пера Українки вийшла поема "Одержима".

Леся Українка та Сергій Мержинський Фото: Вікіпедія

Офіційний чоловік — Климент Квітка

Єдиним чоловіком Лесі Українки став Климент Квітка — музикознавець, фольклорист і правник.

У листопаді 1898 року поетеса знайомиться з 18-літнім першокурсником Климентом Квіткою в літературно-артистичному гуртку Київського університету, де читала своє оповідання "Над морем". Леся запропонувала йому записати від себе пісні, які захоплено збирає фольклорист.

Згодом це знайомство переросло в стосунки. Влітку 1901 року Кльоня (так назвали його Косачі) складає Ларисі компанію в подорожі Буковиною. А в 1907 році вони одружились і прожили в шлюбі до смерті письменниці.

Квітка підтримував дружину в лікуванні, супроводжував у поїздках (зокрема до Єгипту та Грузії), допомагав у збиранні фольклору. Після смерті Лесі Українки чоловік зберіг і популяризував її спадщину.

Климент Квітка Фото: Вікіпедія

Памʼятник Лесі Українці та Клименту Квітці в місті Славута на Хмельниччині Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Особливий зв’язок з Ольгою Кобилянською

Ольга Кобилянська — письменниця з Буковини, з якою Лесю поєднувала винятково тепла і глибока дружба.

Особисто письменниці познайомилися в 1899 і знайшли одна в одній духовну спорідненість, розуміння, підтримку і любов. Леся називала Кобилянську "хтось дуже дорогий", "моя ти квітко", писала про тугу за зустрічами. У їхніх листах відчувається особлива близькість, що виходить за межі звичайної дружби.

Зокрема, вони активно обмінювалися ідеями і поглядами на становище жінки в Україні та Європі.

Дослідники по-різному трактують цей зв’язок: одні вважають його глибокою духовною дружбою, інші припускають можливий романтичний підтекст. Прямих доказів фізичних стосунків немає, але емоційна інтенсивність їхнього листування безсумнівна.

Леся Українка та Ольга Кобилянська Фото: Вікіпедія

