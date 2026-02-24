Меланию Трамп раскритиковали за выбор брюк на официальное событие (фото)

Первую леди США Меланию Трамп захейтили из-за одного элемента одежды. Критику вызвал образ жены Дональда Трампа для ужина губернаторов в Вашингтоне.

Интересно, что гала-ужин был объявлен с официальным дрескодом в черных тонах, но первая леди США надела блузку и блестящие серебряные брюки от Dolce & Gabbana. Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.

Образ Мелании Трамп

Свой образ жена американского президента дополнила серебристыми туфлями на каблуках от Christian Louboutin и массивными бриллиантовыми серьгами.

В частности, первая леди США сделала вечерний макияж и традиционную укладку.

Между тем сам Дональд Трамп на мероприятии был в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Дональд и Мелания Трампы Фото: Instagram

Критика в сети

Многие пользователи сети назвали наряд первой леди "неуместным", ведь он не соответствовал официальному дрескоду:

"Что, черт возьми, она надела?!!!! Блестящие брюки на большой профессиональный ужин в Белом доме? Она выглядит так, будто идет на винный вечер с другими женами мафии".

"Смените ей стилиста".

"Кого это волнует... опубликуйте файлы Эпштейна".

"Что за черт? Она что, носит подгузник, как Дональд?".

"Уверена, что у нее есть что-то более уместное, что можно надеть".

