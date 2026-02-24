Меланию Трамп раскритиковали за выбор брюк на официальное событие (фото)
Первую леди США Меланию Трамп захейтили из-за одного элемента одежды. Критику вызвал образ жены Дональда Трампа для ужина губернаторов в Вашингтоне.
Интересно, что гала-ужин был объявлен с официальным дрескодом в черных тонах, но первая леди США надела блузку и блестящие серебряные брюки от Dolce & Gabbana. Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.
Образ Мелании Трамп
Свой образ жена американского президента дополнила серебристыми туфлями на каблуках от Christian Louboutin и массивными бриллиантовыми серьгами.
В частности, первая леди США сделала вечерний макияж и традиционную укладку.
Между тем сам Дональд Трамп на мероприятии был в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.
Критика в сети
Многие пользователи сети назвали наряд первой леди "неуместным", ведь он не соответствовал официальному дрескоду:
- "Что, черт возьми, она надела?!!!! Блестящие брюки на большой профессиональный ужин в Белом доме? Она выглядит так, будто идет на винный вечер с другими женами мафии".
- "Смените ей стилиста".
- "Кого это волнует... опубликуйте файлы Эпштейна".
- "Что за черт? Она что, носит подгузник, как Дональд?".
- "Уверена, что у нее есть что-то более уместное, что можно надеть".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Известный журналист и автор книг Майкл Вольф обнаружил, что Мелания Трамп на самом деле не живет в Белом доме.
- Ранее первая леди США пропустила важное событие в жизни администрации Белого дома.
Кроме того, Мелания ответила, что любит "всевозможную музыку", но один из ее любимых треков — Billie Jean Майкла Джексона.