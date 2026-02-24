Меланію Трамп розкритикували за вибір штанів на офіційну подію (фото)

Першу леді США Меланію Трамп захейтили через один елемент одягу. Критику викликав образ дружини Дональда Трампа для вечері губернаторів у Вашингтоні.

Цікаво, що гала-вечеря була оголошена з офіційним дрескодом у чорних тонах, але перша леді США вдягнула блузку та блискучі срібні штани від Dolce & Gabbana. Вона поділилася кадрами із заходу в Instagram.

Образ Меланії Трамп

Свій образ дружина американського президента доповнила сріблястими туфлями на підборах від Christian Louboutin та масивними діамантовими сережками.

Зокрема, перша леді США зробила вечірній макіяж та традиційну укладку.

Тим часом сам Дональд Трамп на заході був у чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Дональд та Меланія Трампи Фото: Instagram

Критика в мережі

Багато користувачів мережі назвали вбрання першої леді "недоречним", адже воно не відповідало офіційному дрескоду:

"Що, чорт забирай, вона одягла?!!! Блискучі штани на велику професійну вечерю в Білому домі? Вона виглядає так, ніби йде на винний вечір з іншими дружинами мафії".

"Змініть їй стиліста".

"Кого це хвилює… опублікуйте файли Епштейна".

"Що за чорт? Вона що, носить підгузок, як Дональд??".

"Впевнена, що в неї є щось більш доречне, що можна вдягнути".

