Мировые звезды спели о бригаде "Хартия": новый клип U2 и Эда Ширана

Ирландская рок-группа U2 вместе с Эдом Шираном и солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей представили клип на песню Yours Eternally. Он посвящен украинским военным. В видео использованы кадры с передовой, где бойцы бригады "Хартия" обороняют Харьковскую область.

Композиция Yours Eternally приурочена к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины, сообщили участники проекта, и посвящена украинским военнослужащим. Песня Yours Eternally написана в форме письма солдата. Тополь с первого дня полномасштабного вторжения ушел добровольцем в тероборону. В 2022 году он выступал с Боно и Эджем в киевском метро, впоследствии записав совместный трек с Эдом Шираном.

"U2 вместе с Эдом Шираном записали этот трек и решили создать для него клип-посвящение Украине, которая уже четыре года героически противостоит полномасштабной российской агрессии", — комментируют бойцы бригады и главные герои видео.

Відео дня

В клипе показаны части документального фильма, который в декабре 2025 года снял на передовой украинский режиссер и боец подразделения Илья Михайлусь. Он снял фронтовые будни бойцов бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, в то время, как они защищают Харьковскую область. В одном из эпизодов изображено, как бойцы спасают на линии фронта своего раненого товарища.

"В течение четырех лет Украина сопротивляется полномасштабному вторжению России, и солдаты корпуса "Хартия" входят в сотни тысяч украинцев, которые защищают свою родину. В этом короткометражном фильме, а также в готовящемся полнометражном документальном фильме мы пытаемся показать бьющееся человеческое сердце этих невероятных мужчин и женщин, борьбу и жертвы, которые они ежедневно приносят ради самого священного на этой планете — свободы", — рассказал Илья Михайлусь о видео, снятом для U2.

Полнометражный документальный фильм о бригаде "Хартия" планируется представить в конце 2026 года. Трек Yours Eternally вошел в мини-альбом U2 Days of Ash, релиз которого состоялся 18 февраля. Как известно, лидер и вокалист U2 Боно вместе с группой открыто поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России украинский аграрий и миллиардер Всеволод Кожемяко инициировал создание добровольческого формирования "Хартия". Это подразделение, которое сперва состояло из добровольцев и финансировалось за счет бизнесмена и других доноров. Его бойцы, в частности, установили контроль над Купянском.

Ранее мы также информировали, что украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан совмещает службу в 13-й бригаде "Хартия" с концертной деятельностью и благотворительными выступлениями. Он отмечал, что из-за военной службы почти прекратил писать.