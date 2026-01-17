После начала полномасштабного вторжения России украинский аграрий-миллиардер Всеволод Кожемяко создал добровольческое формирование "Хартия". Именно бойцы данного подразделения установили контроль над зданием городского совета в Купянске Харьковской области.

Сначала нынешняя 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) представляла собой группу добровольцев, финансируемых за счет состояния бизнесмена и поддержки других богатых доноров. На этой неделе бойцы подняли украинский флаг над Купянском, пишет The Telegraph

Это, как отмечает издание, стало ярким символом того, что силы Киева не копируют российскую тактику "мясорубки" и закрепили подразделение как одно из самых эффективных.

Подразделение, возглавляемое Кожемяко стало силой, ведущую высокоточные контратаки на одном из самых смертоносных фронтов войны. И успех "бригады миллиардера", похоже, урегулировал недели спорных претензий России, кто на самом деле контролирует стратегический город на юго-востоке от Харькова, пишет издание.

Всего несколько недель назад, казалось, город был на грани захвата, поскольку Россия не жалела своих солдат, посылая их в "мясорубку". Отчеты разведки показали, как отмечает издание, что в попытках захватить Купянск на каждого украинца погибло по 27 российских солдат.

"Купянская операция доказывает, что с помощью планирования, обученных командиров и штабов, а также качественной подготовки подразделений – все, что мы называем методом "Хартии" – вы можете успешно остановить и уничтожить врага", — сказал полковник Игорь Оболенский.

Всеволод Кожемяко и Игорь Оболенский Фото: Фото из соцсетей

Операция Сил обороны в Купянске

Бойцы Хартии, освобождающие Купянск от россиян Фото: Соцсети

"Хартия" была развернута вместе с регулярными и менее опытными подразделениями в этом районе, которые объединились, чтобы сформировать многоуровневую модель обороны и нападения.

Украинские силы использовали этот подход для отражения российских атак, сохраняя при этом элитные войска для решительных ударов.

Осенью подразделения тихо проскользнули, продвигаясь через леса, окружающие Купянск, а затем ворвались в сам город.

Подразделения "Хартии" сосредоточились на ключевых точках Купянска, включая железнодорожные переезды, речные подходы и городские узкие места, превратив улицы и промзоны в зоны сосредоточенного поражения наступающих российских сил.

Операции бригады опирались на тщательную разведку, мобильность и координацию с артиллерийскими и беспилотными группами.

Внезапно нанеся удар и отступив до того, как российские части смогли стабилизироваться, "Хартия" нанесла непропорциональные потери и вынудила российские войска дезорганизованно отступить.

За победой, как отмечает издание, стоит 55-летний эксцентричный бизнесмен, отец четверых детей Всеволод Кожемяко, который вел до войны богатую на отдых и путешествия жизнь. В марте 2022 года он сформировал ДФТГ при 127-й бригаде территориальной обороны в Харькове.

За модель финансирования и поддержку многочисленных богатых спонсоров, независимая от украинской армии подразделение территориальной обороны получило прозвище "батальон миллиардера", численность которого, вероятно, составляет от 1500 до 5000 человек.

Четыре года назад Всеволод Кожемяко мечтал, что после завершения военного времени все бойцы бригады снова станут гражданскими лицами. На данный момент подразделение представляет собой элитное штурмовое формирование Национальной гвардии Украины, специализирующееся на быстрых контратаках, городской войне и операциях с использованием дронов.

Поднятие украинского флага над городом знаменует собой значительную победу в тот момент, когда демонстрация военной мощи никогда не была более важной на мировой арене. На фоне политических дебатов с высокими ставками именно Всеволод Кожемяко и солдаты "Хартии" продемонстрировали ощутимую устойчивость Украины, подчеркивает издание.

Напомним, 17 декабря 2025-го года Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины взяли под контроль почти 90% Купянска.

19 декабря Владимир Путин отреагировал на новости о деоккупации Купянска, назвав Зеленского "талантливым артистом" и в очередной раз заявил о захвате города.