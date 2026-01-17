"Батальйон мільярдера": як підрозділ аграрного магната завдав удару Путіну в Куп'янську

Після початку повномасштабного вторгнення Росії український аграрій-мільярдер Всеволод Кожемяко створив добровольче формування "Хартія". Саме бійці цього підрозділу встановили контроль над будівлею міської ради в Куп'янську Харківської області.

Спочатку нинішня 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) була групою добровольців, які фінансували завдяки статкам бізнесмена і підтримці інших багатих донорів. Цього тижня бійці підняли український прапор над Куп'янськом, пише The Telegraph

Це, як зазначає видання, стало яскравим символом того, що сили Києва не копіюють російську тактику "м'ясорубки" і закріпили підрозділ як один із найефективніших.

Підрозділ, очолюваний Кожем'яком, став силою, що веде високоточні контратаки на одному з найбільш смертоносних фронтів війни. І успіх "бригади мільярдера", схоже, врегулював тижні спірних претензій Росії, хто насправді контролює стратегічне місто на південному сході від Харкова, пише видання.

Лише кілька тижнів тому, здавалося, місто було на межі захоплення, оскільки Росія не шкодувала своїх солдатів, посилаючи їх у "м'ясорубку". Звіти розвідки показали, як зазначає видання, що у спробах захопити Куп'янськ на кожного українця загинуло по 27 російських солдатів.

"Куп'янська операція доводить, що за допомогою планування, навчених командирів і штабів, а також якісної підготовки підрозділів — усе, що ми називаємо методом "Хартії", — ви можете успішно зупинити і знищити ворога", — сказав полковник Ігор Оболенський.

Всеволод Кожемяко та Ігор Оболенський Фото: Pinera

Операція Сил оборони в Куп'янську

Бійці Хартії, які звільняють Куп'янськ від росіян Фото: Соцсети

"Хартію" було розгорнуто разом із регулярними і менш досвідченими підрозділами в цьому районі, які об'єдналися, щоб сформувати багаторівневу модель оборони і нападу.

Українські сили використовували цей підхід для відбиття російських атак, зберігаючи при цьому елітні війська для рішучих ударів.

Восени підрозділи тихо прослизнули, просуваючись через ліси, що оточують Куп'янськ, а потім увірвалися в саме місто.

ЗСУ звільнили Куп'янськ: президент Зеленський записав звернення в місті (відео)

Підрозділи "Хартії" зосередилися на ключових точках Куп'янська, включно із залізничними переїздами, річковими підходами і міськими вузькими місцями, перетворивши вулиці і промзони на зони зосередженого ураження російських сил.

Операції бригади спиралися на ретельну розвідку, мобільність і координацію з артилерійськими та безпілотними групами.

Раптово завдавши удару і відступивши до того, як російські частини змогли стабілізуватися, "Хартія" завдала непропорційних втрат і змусила російські війська дезорганізовано відступити.

За перемогою, як зазначає видання, стоїть 55-річний ексцентричний бізнесмен, батько чотирьох дітей Всеволод Кожем'яко, який вів до війни багате на відпочинок і подорожі життя. У березні 2022 року він сформував ДФТГ при 127-й бригаді територіальної оборони в Харкові.

За модель фінансування та підтримку численних багатих спонсорів, незалежний від української армії підрозділ територіальної оборони отримав прізвисько "батальйон мільярдера", чисельність якого, імовірно, становить від 1500 до 5000 осіб.

Чотири роки тому Всеволод Кожемяко мріяв, що після завершення воєнного часу всі бійці бригади знову стануть цивільними особами. Наразі підрозділ є елітним штурмовим формуванням Національної гвардії України, що спеціалізується на швидких контратаках, міській війні та операціях з використанням дронів.

Підняття українського прапора над містом знаменує собою значну перемогу в той момент, коли демонстрація військової могутності ніколи не була важливішою на світовій арені. На тлі політичних дебатів із високими ставками саме Всеволод Кожем'яко і солдати "Хартії" продемонстрували відчутну стійкість України, підкреслює видання.

Нагадаємо, 17 грудня 2025-го року Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України взяли під контроль майже 90% Куп'янська.

19 грудня Володимир Путін відреагував на новини про деокупацію Куп'янська, назвавши Зеленського "талановитим артистом" і вкотре заявив про захоплення міста.