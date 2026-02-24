Світові зірки заспівали про бригаду "Хартія": новий кліп U2 та Еда Ширана

Ірландський рок-гурт U2 разом із Едом Шираном та солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею представили кліп на пісню Yours Eternally. Він присвячений українським військовим. У відео використані кадри з передової, де бійці бригади "Хартія" обороняють Харківську область.

Композиція Yours Eternally приурочена до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України, повідомили учасники проєкту, та присвячене українським військовослужбовцям. Пісня Yours Eternally написана у формі листа солдата. Тополя з першого дня повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у тероборону. У 2022 році він виступав із Боно та Еджем у київському метро, згодом записавши спільний трек із Едом Шираном.

"U2 разом з Едом Шираном записали цей трек і вирішили створити для нього кліп-присвячення Україні, яка вже чотири роки героїчно протистоїть повномасштабній російській агресії", – коментують бійці бригади та головні герої відео.

Відео дня

У кліпі показані частини документального фільму, який у грудні 2025 року зняв на передовій український режисер та боєць підрозділу Ілля Михайлусь. Він засняв фронтові будні бійців бригади «Хартія» Національної гвардії України, в той час, як вони боронять Харківську область. В одному з епізодів зображено, як бійці рятують на лінії фронту свого пораненого товариша.

«Протягом чотирьох років Україна чинить опір повномасштабному вторгненню Росії, і солдати корпусу „Хартія“ входять до сотень тисяч українців, які захищають свою батьківщину. У цьому короткометражному фільмі, а також у повнометражному документальному фільмі, що готується, ми намагаємося показати б'юче людське серце цих неймовірних чоловіків і жінок, боротьбу і жертви, які вони щодня приносять заради найсвященнішого на цій планеті — свободи», — розповів Ілля Михайлусь про відео, зняте для U2.

Повнометражний документальний фільм про бригаду "Хартія" планується представити наприкінці 2026 року. Трек Yours Eternally увійшов до міні-альбому U2 Days of Ash, реліз якого відбувся 18 лютого. Як відомо, лідер і вокаліст U2 Боно разом із гуртом відкрито підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії український аграрій і мільярдер Всеволод Кожемяко ініціював створення добровольчого формування "Хартія". Цей підрозділ, який спершу складався з добровольців і фінансувався за рахунок бізнесмена та інших донорів. Його бійці, зокрема, встановили контроль над Куп’янськом.

Раніше ми також інформували, що український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан поєднує службу у 13-й бригаді "Хартія" з концертною діяльністю та благодійними виступами. Він зазначав, що через військову службу майже припинив писати.