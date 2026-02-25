Снимала клип в Киеве: как изменилась победительница Евровидения-2018 (видео)

Израильская певица и победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай часто делает предсказания, какой же город следующим будет принимать песенный конкурс.

В YouTube распространяется видео, на котором Нетта не отгадала Вену, где в этом году будет проходить Евровидение. Певица говорила, что Инсбрук примет конкурс, однако на самом деле он состоится в столице Австрии Вене.

На видео можно заметить, как звезда менялась на протяжении лет.

Нетта Барзилай

Кто такая Нетта Барзилай

Гражданка Израиля победила на конкурсе Евровидение 2018, который проходил тогда в Лиссабоне (Португалия). Она исполняла песню Toy, которая получила наибольшее количество баллов от зрительской аудитории, что вывело ее на первое место с третьего, присужденного международным жюри.

В композиции, написанной Дороном Медали и Ставом Бегером, есть строчка I'm not your toy, you stupid boy ("Я не твоя игрушка, ты, глупый мальчик"), перекликающаяся с кампанией против домогательств MeToo.

Ее выступление состоялось под № 7 в 1-м полуфинале Евровидения 2018 в Лиссабоне 8 мая, а в финале Барзилай выступила под номером 22.

Нетта Барзилай на Евровидении

Нетта Барзилай и Украина

15 мая 2018 стало известно, что Нетта отказалась ехать в Россию, поскольку участвовала в гей-прайде в Израиле, что для нее "гораздо важнее", к тому же в РФ такие мероприятия не приветствуются.

31 января 2019 года состоялась премьера клипа на песню Bassa Sababa, съемки которого проходили в Киеве. В начале клипа Барзилай выезжает из портала в виде своей огромной головы на бульваре Академика Вернадского, а затем едет на розовой машине по Дарницкому мосту. Кроме того, показаны интерьеры Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

Интересно, что клип стал известен как самый дорогой за историю Израиля — около миллиона шекелей.

Клип, снятый в Украине

