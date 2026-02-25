Знімала кліп у Києві: як змінилася переможниця Євробачення-2018 (відео)

Ізраїльська співачка та переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай часто робить передбачення, яке ж місто наступним буде приймати пісенний конкурс.

В YouTube шириться відео, на якому Нетта не відгадала Відень, де цього року проходитиме Євробачення. Співачка казала, що Інсбрук прийме конкурс, проте насправді він відбудеться в столиці Австрії Відні.

На відео можна помітити, як зірка змінювалася протягом років.

Нетта Барзілай

Хто така Нетта Барзілай

Громадянка Ізраїлю перемогла на конкурсі Євробачення 2018, який проходив тоді у Лісабоні (Португалія). Вона виконувала пісню Toy, яка отримала найбільшу кількість балів від глядацької аудиторії, що вивело її на перше місце з третього, присудженого міжнародним журі.

У композиції, написаній Дороном Медалі і Ставом Беґером, є рядок I'm not your toy, you stupid boy ("Я не твоя іграшка, ти, дурний хлопче"), що перегукується з кампанією проти домагань MeToo.

Її виступ відбувся під № 7 у 1-му півфіналі Євробачення 2018 у Лісабоні 8 травня, а у фіналі Барзілай виступила під номером 22.

Нетта Барзілай на Євробаченні

Нетта Барзілай і Україна

15 травня 2018 стало відомо, що Нетта відмовилася їхати до Росії, оскільки брала участь у гей-прайді в Ізраїлі, що для неї "набагато важливіше", до того ж в РФ такі заходи не вітаються.

31 січня 2019 року відбулася прем'єра кліпу на пісню Bassa Sababa, зйомки якого проходили в Києві. На початку кліпу Барзілай виїжджає з порталу у вигляді своєї величезної голови на бульварі Академіка Вернадського, а потім їде на рожевій машині по Дарницьким мостом. Крім того, показані інтер'єри Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Цікаво, що кліп став відомий як найдорожчий за історію Ізраїлю — близько мільйона шекелів.

Кліп, знятий в Україні

