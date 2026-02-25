Украинец с собакой переехал в Африку и планирует там построить гостиничный комплекс (видео)

Блогер Кирилл рассказал о кардинальных изменениях в своей жизни — он переехал в Африку, на остров Занзибар, где планирует начать собственный бизнес в гостиничной сфере. В видео он поделился своими планами и размышлениями о переезде.

По словам Кирилла, решение возникло после размышлений о будущем. Он признался, что, думая о перспективах на ближайшие 10 лет, вдруг осознал: не может представить даже следующий месяц. Это и подтолкнуло его к радикальным изменениям. Об этом он рассказал в Instagram.

Среди возможных направлений Кирилл рассматривал США, Европу и Азию, однако отказался от них. Первые два — из-за потребности в большом стартовом капитале и длительном времени для запуска бизнеса, Азию — из-за риска "слишком расслабиться". Зато Африка, по его словам, показалась оптимальным вариантом: дешевле, быстрее и постоянно держит в тонусе.

Відео дня

В итоге Кирилл собрал вещи, взял с собой собаку по имени Юпи и отправился в путь. Путешествие включало автомобильный трансфер до аэропорта, перелет с пересадкой в Стамбуле и финальный рейс в Танзанию. На Занзибаре его встретила солнечная погода и новые вызовы.

Теперь блогер планирует строительство гостиничного комплекса. Впереди поиск земельного участка, разработка проекта, изучение местного законодательства и языка суахили. Сейчас он временно живет в отеле, параллельно занимаясь организационными вопросами.

Реакции людей

Видео о переезде и первых впечатлениях от Африки Кирилл опубликовал в TikTok и Instagram, пообещав делиться процессом создания бизнеса и жизни на острове. Люди оставили свои реакции и комментарии на такие решительные изменения:

"Живешь себе в Украине, пытаешься выжить, в один день просто собираешь чемоданы и едешь строить гостиничный комплекс в Африке. Это кем надо быть, шоб так уметь? Здесь не можешь решить, на какой район переехать, чтобы без лишних излишеств, а люди в Африку просто так";

"Как по мне, очень смелое решение)))";

"Круто! Подписалась — интересно будет наблюдать. Если надо будут работники на ресепшн, маякните";

"Вау, это круто!!! Такой легкий на подъем";

"Успехов. Интересно выглядите на контрасте с темненькими людьми. Занзибар сейчас интересен как направление туризма. Поэтому успехов. А захочется освежиться — добро пожаловать на Мадейру".

