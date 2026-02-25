Українець з собакою переїхав до Африки та планує там збудувати готельний комплекс (відео)

Блогер Кирило розповів про кардинальні зміни у своєму житті — він переїхав до Африки, на острів Занзібар, де планує розпочати власний бізнес у готельній сфері. У відео він поділився своїми планами та роздумами про переїзд.

За словами Кирила, рішення виникло після роздумів про майбутнє. Він зізнався, що, думаючи про перспективи на найближчі 10 років, раптом усвідомив: не може уявити навіть наступний місяць. Це й підштовхнуло його до радикальних змін. Про це він розповів у Instagram.

Серед можливих напрямків Кирило розглядав США, Європу та Азію, однак відмовився від них. Перші два — через потребу у великому стартовому капіталі та тривалому часі для запуску бізнесу, Азію — через ризик "надто розслабитися". Натомість Африка, за його словами, здалася оптимальним варіантом: дешевше, швидше і постійно тримає в тонусі.

У підсумку Кирило зібрав речі, взяв із собою собаку на ім’я Юпі та вирушив у дорогу. Подорож включала автомобільний трансфер до аеропорту, переліт із пересадкою у Стамбулі та фінальний рейс до Танзанії. На Занзібарі його зустріла сонячна погода і нові виклики.

Тепер блогер планує будівництво готельного комплексу. Попереду пошук земельної ділянки, розробка проєкту, вивчення місцевого законодавства та мови суахілі. Наразі він тимчасово мешкає у готелі, паралельно займаючись організаційними питаннями.

Відео про переїзд і перші враження від Африки Кирило опублікував у TikTok та Instagram, пообіцявши ділитися процесом створення бізнесу та життя на острові. Люди залишили свої реакції та коментарі на такі рішучі зміни:

"Живеш собі в Україні, намагаєшся вижити, в один день просто збираєш валізи і їдеш будувати готельний комплекс в Африці. Це ким треба бути, шоб так вміти? Тут не можеш вирішити, на який район переїхати, щоб без зайвих зайобів, а люди в Африку просто так";

"Як на мене, дуже сміливе рішення)))";

"Круто! Підписалась — цікаво буде спостерігати. Якщо треба будуть працівники на ресепшн, маякніть";

"Вау, це круто!!! Такий легкий на підйом";

"Успіхів. Цікаво виглядаєте на контрасті з темненькими людьми. Занзібар зараз цікавий як напрям туризму. Тому успіхів. А захочеться освіжитись — ласкаво просимо на Мадейру".

