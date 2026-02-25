Легендарный актер покончил с собой — ему был 71 год (фото)

Роберт Керрадайн дебютировал в кино в 1972 году в ленте "Ковбои", позже он сыграл в фильмах "Злые улицы" и "Возвращение домой", который получил три премии "Оскар".

В течение последних 20 лет Роберт Керрадайн боролся с тяжелой болезнью: у него диагностировали биполярное расстройство. Именно на фоне этого он и совершил самоубийство. На момент смерти актеру был 71 год. Семья Роберта Керрадайна уже прокомментировала потерю, пишет Deadline.

У актера остались дети, внуки, братья, племянницы и племянники.

Карьера Роберта Кэррадайна

Впервые актер снялся в 1972 году вместе с Джоном Уэйном в фильме "Ковбои". Позже появился в фильме Хэла Эшби "Возвращение домой", получившем "Оскар", а после этого сотрудничал с Мартином Скорсезе ("Злые улицы").

Роберт Керрадайн в фильме Месть придурков Фото: IMDB

Наибольший успех в кино к нему пришел в 1984 году после выхода фильма "Месть придурков" ("Revenge of the Nerds"), где актер сыграл главного "ботана". Роль закрепила его в сознании целого поколения и стала одной из самых любимых франшиз десятилетия.

Роберт Керрадайн в фильме Лиззи Макгуайр Фото: IMDB

Кроме того, в последующие годы он обрел новое поколение поклонников, сыграв отца в сериале "Лиззи Макгуайр".

Личная жизнь

В 1974 году у Керрадайна родилась дочь, актриса Эвер Керрадайн. Он воспитывал Эвер как одинокий отец до 1990 года, когда встретил Эдит Мани, которая родила еще двое детей, Марика и Иан.

