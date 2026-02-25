Легендарний актор наклав на себе руки — йому був 71 рік (фото)

Роберт Керрадайн дебютував у кіно 1972 року у стрічці "Ковбої", згодом зіграв у фільмах "Злі вулиці" та "Повернення додому", який здобув три премії "Оскар".

Протягом останніх 20 років Роберт Керрадайн боровся з тяжкою хворобою: у нього діагностували біполярний розлад. Саме на тлі цього він і скоїв самогубство. На момент смерті акторові був 71 рік. Родина Роберта Керрадайна уже прокоментувала втрату, пише Deadline.

У актора залишилися діти, онуки, брати, племінниці і племінники.

Кар'єра Роберта Керрадайна

Вперше актор знявся у 1972 році разом з Джоном Вейном у фільмі "Ковбої". Згодом з’явився у фільмі Гела Ешбі "Повернення додому", що отримав "Оскар", а після цього співпрацював з Мартіном Скорсезе ("Злі вулиці").

Роберт Керрадайн у фільмі Помста придурків Фото: IMDB

Найбільший успіх у кіно до нього прийшов у 1984 році після виходу фільму "Помста придурків" ("Revenge of the Nerds"), де актор зіграв головного "ботана". Роль закріпила його у свідомості цілого покоління і стала однією з найулюбленіших франшиз десятиліття.

Відео дня

Роберт Керрадайн у фільмі Ліззі Макгуайр Фото: IMDB

Крім того, у наступні роки він знайшов нове покоління шанувальників, зігравши батька в серіалі "Ліззі Макгуайр".

Особисте життя

У 1974 році у Керрадайна народилася дочка, акторка Евер Керрадайн. Він виховував Евер як одинокий батько до 1990 року, коли зустрів Едіт Мані, яка народила ще двоє дітей, Маріка та Іан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

19 лютого на сторінці Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька повідомили про смерть акторки Ірини Черкаської.

За день до цього видання Bloody Disgusting розповіло про смерть зірки "Робокопа" та "Секретних матеріалів" Тома Нунана.

Крім того, зірка фільму "Білий Бім Чорне вухо" померла через рідкісну форму злоякісної пухлини — лімфому головного мозку. Їй було 74 роки.