89-летнего короля Норвегии срочно повезли в больницу во время отпуска: что произошло

89-летнего короля Норвегии Харальда V вечером госпитализировали в больницу Hospital Universitario Hospiten Sur на испанском острове Тенерифе. Монарх проходит лечение от инфекции и обезвоживания, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Личный врач короля вылетит на Тенерифе, чтобы помочь местным медикам в лечении, сообщают в королевском доме Норвегии.

Король Харальд V и королева Соня находились на острове с частным визитом во время зимнего отдыха. Обновленную информацию о состоянии здоровья 89-летнего монарха ожидают в среду, 25 февраля, после того как личный врач оценит ситуацию.

Король Харальд V

Харальд V взошел на престол в 1991 году и является старейшим по возрасту действующим монархом Европы.

В последние годы здоровье монарха находится под пристальным вниманием из-за почтенного возраста и перенесенных медицинских процедур. Несмотря на это, он продолжает выполнять свои конституционные обязанности и остается символом стабильности норвежского государства. В случае необходимости официальные функции главы государства может временно выполнять наследник престола — кронпринц Хокон.

