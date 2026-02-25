89-річного короля Норвегії терміново повезли у лікарню під час відпустки: що сталося

89-річного короля Норвегії Гаральда V увечері госпіталізували до лікарні Hospital Universitario Hospiten Sur на іспанському острові Тенерифе. Монарх проходить лікування від інфекції та зневоднення, його стан оцінюється як задовільний.

Особистий лікар короля вилетить на Тенерифе, щоб допомогти місцевим медикам у лікуванні, повідомляють у королівському домі Норвегії.

Король Гаральд V та королева Соня перебували на острові з приватним візитом під час зимового відпочинку. Оновлену інформацію про стан здоров’я 89-річного монарха очікують у середу, 25 лютого, після того як особистий лікар оцінить ситуацію.

Король Гаральд V

Гаральд V зійшов на престол у 1991 році й є найстаршим за віком чинним монархом Європи.

Останніми роками здоров’я монарха перебуває під пильною увагою через поважний вік і перенесені медичні процедури. Попри це, він продовжує виконувати свої конституційні обов’язки та залишається символом стабільності норвезької держави. У разі потреби офіційні функції глави держави може тимчасово виконувати спадкоємець престолу — кронпринц Хокон.

