Компания в Китае раздала своим работникам $26 млн премий и вызвала зависть в соцсетях

Китайская компания и ее руководитель стали вирусными в материковых соцсетях после того, как распределили 180 млн юаней (около $26 млн) годовых бонусов из общей прибыли в 270 млн юаней. Такой щедрый шаг вызвал волну зависти среди пользователей интернета.

13 февраля компания Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. провела ежегодный корпоративный гала-вечер, во время которого прямо на месте раздали более 60 млн юаней (примерно $8,7 млн) наличными. Для мероприятия установили 800 банкетных столов, чтобы разместить около 7 тысяч человек, пишет South China Morning Post.

Работников приглашали на сцену получать вознаграждения, а во время интерактивных активностей им позволяли самостоятельно перечислять деньги — сумму, которую они успевали насчитать, можно было забрать домой.

На видео, распространившихся в сети, видно, как сотрудники считают купюры, разложенные на длинных столах, а другие выносят со сцены охапки наличных, иногда едва удерживая их в руках.

Во время вечера руководитель компании Цуй Пейцзюнь также обратился к финансовому отделу прямо со сцены: "Зачем мы раздаем стиральные машины? Вы что, думаете, золото подорожало? В предыдущие годы мы дарили ожерелья и кольца — несите наличные и выдайте каждому еще по 20 тысяч юаней (около $2,800)".

История мгновенно стала одной из самых обсуждаемых тем в китайских соцсетях, где пользователи шутят, что готовы немедленно подать резюме в такую щедрую компанию.

