Компанія у Китаї роздала своїм працівникам $26 млн премій і викликала заздрість у соцмережах

Китайська компанія та її керівник стали вірусними в материкових соцмережах після того, як розподілили 180 млн юанів (близько $26 млн) річних бонусів із загального прибутку в 270 млн юанів. Такий щедрий крок спричинив хвилю заздрості серед користувачів інтернету.

13 лютого компанія Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. провела щорічний корпоративний гала-вечір, під час якого просто на місці роздали понад 60 млн юанів (приблизно $8,7 млн) готівкою. Для заходу встановили 800 банкетних столів, щоб розмістити близько 7 тисяч осіб, пише South China Morning Post.

Працівників запрошували на сцену отримувати винагороди, а під час інтерактивних активностей їм дозволяли самостійно перераховувати гроші — суму, яку вони встигали нарахувати, можна було забрати додому.

На відео, що поширилися в мережі, видно, як співробітники рахують купюри, розкладені на довгих столах, а інші виносять зі сцени оберемки готівки, інколи ледь утримуючи їх у руках.

Під час вечора керівник компанії Цуй Пейцзюнь також звернувся до фінансового відділу прямо зі сцени: "Навіщо ми роздаємо пральні машини? Ви що, думаєте, золото подорожчало? У попередні роки ми дарували намиста й каблучки — несіть готівку і видайте кожному ще по 20 тисяч юанів (близько $2,800)".

Історія миттєво стала однією з найобговорюваніших тем у китайських соцмережах, де користувачі жартують, що готові негайно подати резюме до такої щедрої компанії.

