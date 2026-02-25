"Лук" за 20 тысяч: актриса Анна Саливанчук похвасталась образом у Николаса Кармы (видео)

Украинская актриса Анна Саливанчук показала, во сколько обходится ее модный весенний образ, став гостьей рубрики блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look". Артистка также откровенно рассказала о личной жизни и пути к похудению.

Саливанчук выбрала эффектный аутфит с перьями. Основой образа стали легкое боди и костюм с декоративной отделкой, сочетающей нежность и выразительность. Актриса дополнила комплект шляпой, небольшой сумкой и обувью в тон. Видео с героиней Николас Карма опубликовал в Instagram.

По словам Саливанчук, боди стоит около 2-3 тысяч гривен, костюм — примерно 10 тысяч, шляпа — до 4 тысяч, сумка — около тысячи, а обувь — еще около 3 тысяч гривен. Все вещи она выбрала от украинских брендов. Общая стоимость весеннего образа составила ориентировочно 20-25 тысяч гривен.

Личная жизнь Анны Саливанчук

Кроме моды, актриса ответила и на личные вопросы. Она призналась, что пока не состоит в отношениях, и очертила черты, которые хотела бы видеть в будущем партнере: ум, чувство юмора, семейственность и финансовую состоятельность.

Похудение Анны Саливанчук похудение Анны Саливанчук

Также Анна прокомментировала слухи относительно резкого похудения. Она объяснила, что имела инсулинорезистентность и проходила лечение под наблюдением врача, сделав курс инъекций, но уже несколько месяцев ничего не принимает. По словам актрисы, сейчас главным секретом ее формы стал интенсивный спорт — до десяти тренировок в неделю.

