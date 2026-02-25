"Лук" за 20 тисяч: акторка Анна Саліванчук похизувалась образом у Ніколаса Карми (відео)

Українська акторка Анна Саліванчук показала, у скільки обходиться її модний весняний образ, ставши гостею рубрики блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look". Артистка також відверто розповіла про особисте життя та шлях до схуднення.

Саліванчук обрала ефектний аутфіт із пір’ям. Основою образу стали легке боді та костюм із декоративним оздобленням, що поєднує ніжність і виразність. Акторка доповнила комплект капелюхом, невеликою сумкою та взуттям у тон. Відео з героїнею Ніколас Карма опублікував у Instagram.

За словами Саліванчук, боді коштує близько 2–3 тисяч гривень, костюм — приблизно 10 тисяч, капелюх — до 4 тисяч, сумка — близько тисячі, а взуття — ще близько 3 тисяч гривень. Усі речі вона обрала від українських брендів. Загальна вартість весняного образу склала орієнтовно 20–25 тисяч гривень.

Особисте життя Анни Саліванчук

Окрім моди, акторка відповіла і на особисті запитання. Вона зізналася, що наразі не перебуває у стосунках, і окреслила риси, які хотіла б бачити в майбутньому партнерові: розум, почуття гумору, сімейність і фінансову спроможність.

Схуднення Анни Саліванчук

Також Анна прокоментувала чутки щодо різкого схуднення. Вона пояснила, що мала інсулінорезистентність і проходила лікування під наглядом лікаря, зробивши курс ін’єкцій, але вже кілька місяців нічого не приймає. За словами акторки, нині головним секретом її форми став інтенсивний спорт — до десяти тренувань на тиждень.

