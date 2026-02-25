"Не хотелось жить": Leléka рассказала щемящие детали о своем психическом расстройстве (видео)

Представительница Украины на "Евровидении-2026" Leléka откровенно рассказала о периоде в жизни, когда переживала тяжелую депрессию и потерю желания жить. Певица призналась, что переломным моментом для нее стал обычный камушек, подаренный любимым человеком.

Артистка, настоящее имя которой Виктория Корникова, поделилась личной историей в видео, обнародованном "Суспільним". Она призналась, что долго колебалась, готова ли настолько откровенно говорить о пережитом, но в конце концов решилась показать вещь, которая стала для нее символом возвращения к жизни.

По словам Leléka, во время самой тяжелой фазы, когда она больше месяца думала о самоубийстве и еще не знала о своем психическом расстройстве, рядом был любимый человек, который пытался ее поддержать. Именно тогда, когда певица находилась в состоянии полного отчуждения и не реагировала на слова, они сидели у горной реки в Карпатах, и партнер положил ей в руку небольшой камень.

Відео дня

"Я приняла решение, что я расскажу об этом... Это просто камешек, который мне вложил в руку мой любимый человек во время очень тяжелой фазы моей жизни, когда мне не хотелось жить, и я больше месяца планировала свою смерть. Я не знала, что я больна, что это психическое расстройство", — поделилась певица.

Исполнительница вспоминает, что этот жест неожиданно вернул ее к ощущению реальности — состоянию "здесь и сейчас". Хотя камешек, по ее словам, не вылечил депрессию, он стал точкой, с которой началось постепенное восстановление и возвращение смысла жизни.

Теперь певица хранит его как напоминание о том, что даже в самые темные периоды можно найти причину жить дальше. Leléka также призвала людей помнить, что отчаяние — не конец, и смысл жизни может появиться снова, даже если в определенный момент кажется, что его нет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Испанский вещатель призвал к радикальным изменениям в правилах Евровидения, чтобы устранить политическое влияние на конкурс. В Мадриде предлагают запретить участие странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Представительница Украины на Евровидении-2026 сорвала голос прямо во время выступления в Киеве.

Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka — участницу от Украины.