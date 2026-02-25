"Не хотілося жити": Leléka розповіла щемливі деталі про свій психічний розлад (відео)

Представниця України на "Євробаченні-2026" Leléka відверто розповіла про період у житті, коли переживала важку депресію і втрату бажання жити. Співачка зізналася, що переломним моментом для неї став звичайний камінчик, подарований коханою людиною.

Артистка, справжнє ім’я якої Вікторія Корнікова, поділилася особистою історією у відео, оприлюдненому "Суспільним". Вона зізналася, що довго вагалася, чи готова настільки відверто говорити про пережите, але зрештою наважилася показати річ, яка стала для неї символом повернення до життя.

За словами Leléka, під час найважчої фази, коли вона понад місяць думала про самогубство і ще не знала про свій психічний розлад, поруч була кохана людина, яка намагалася її підтримати. Саме тоді, коли співачка перебувала у стані повного відчуження та не реагувала на слова, вони сиділи біля гірської річки в Карпатах, і партнер поклав їй у руку невеликий камінь.

Відео дня

"Я прийняла рішення, що я розповім про це... Це просто камінчик, який мені вклала у руку моя кохана людина під час дуже важкої фази мого життя, коли мені не хотілося жити, і я більше місяця планувала свою смерть. Я не знала, що я хвора, що це психічний розлад", - поділилася співачка.

Виконавиця пригадує, що цей жест несподівано повернув її до відчуття реальності — стану "тут і зараз". Хоча камінчик, за її словами, не вилікував депресію, він став точкою, з якої почалося поступове відновлення і повернення сенсу життя.

Тепер співачка зберігає його як нагадування про те, що навіть у найтемніші періоди можна знайти причину жити далі. Leléka також закликала людей пам’ятати, що відчай — не кінець, і сенс життя може з’явитися знову, навіть якщо в певний момент здається, що його немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іспанський мовник закликав до радикальних змін у правилах Євробачення, щоб усунути політичний вплив на конкурс. У Мадриді пропонують заборонити участь країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.

Представниця України на Євробаченні-2026 зірвала голос просто під час виступу в Києві.

Крім того, хорватський національний відбір на Євробачення-2026 може обернутися неприємним сюрпризом для України. У змаганні переміг гурт Lelek, що дуже співзвучний за назвою на Leléka — учасницю від України.