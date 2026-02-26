78-летний Арнольд Шварценеггер показался на трогательном фото с внучками

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин поделилась редкими семейными моментами, показав, как ее знаменитый отец проводит время в роли дедушки. В теплой домашней атмосфере актер вместе с внучками — 5-летней Лайлой и 3-летней Элоизой — увлеченно рисовал, полностью погрузившись в творческие забавы с малышами.

Фотографии с семейного досуга Кэтрин выложила в своем Instagram. На части кадров также появился самый младший внук Шварценеггера — годовалый Форд, сын Кэтрин и актера Криса Прэтта.

Родина Шварценеггера Фото: Instagram Родина Шварценеггера Фото: Instagram

Что известно о семье Шварценеггера

Сейчас из пятерых детей легендарного "Терминатора" собственные семьи создали только Кэтрин и ее брат Патрик, впрочем, он пока не стал отцом. Его избранница, модель Эбби Чемпион, в прошлом году привлекла внимание съемкой для глянца.

Как известно, Арнольд Шварценеггер неоднократно признавался, что роль дедушки приносит ему не меньше радости, чем успехи в кино или политике.

